US OPEN | Petra Kvitová: Postup, pak hodiny péče o ruku: Netuším, jak zareaguje | iSport.cz

Naposledy v roce 2010 jste do US Open vstupovala bez výhry na letních betonových turnajích. Vzpomněla jste si?

„Teď se mi to povedlo znovu, akorát tenkrát jsem prohrála po semifinále Wimbledonu pětkrát v prvním kole. To si pamatuju moc dobře. Teď je to trošku jinak, ale zápasů taky nemám odehraných moc. Jsem ráda, jak jsem to dneska zvládla. Není jednoduchý hrát s Češkou, navíc s Denisou. Moc dobře se známe, trénovaly jsme spolu v přípravě v Praze. Začala jsem dobře a myslím, že jsem si zápas hned vzala na svoji stranu. Dobře jsem podávala, to mi taky hodně pomohlo.“

Před turnajem jste si povzdechla, že problémovou levačku občas podvědomě šetříte. Podařilo se to v zápase odblokovat?

„Nešetřila jsem se v ničem. Hlava byla v pohodě, fyzicky jsem se cítila taky OK. Teď nevím, co ruka udělá během následujících hodin a dnů, ale zatím drží všechno dobře.“

Jste v napětí, jak paže zareaguje?

„Docela ano, protože to vážně netuším. Po zápase v Cincinnati to nebylo moc dobré. Teď budu ještě dlouho u fyzioterapeutek. Dávám na ruku elektriku, laser, čeká mě lymfatická masáž, pojedu do kryokomory.“

Jak takovou nejistotu psychicky snášíte?

„Je škoda, co se během roku všechno stalo, ale na druhou stanu jsem v dobrém mentálním rozpoložení. Jsem ráda, že vůbec můžu hrát, že tady jsem. Ruka byla hodně s otazníkem a každý zápas proto beru hodně pozitivně. Jsem ráda, že to zatím jde. I tréninky jsem tady hrála docela dobře. Po výpadku v Cincinnati se hra zvedala, což jsem, myslím, ukázala i dneska v zápase.“

V tom dalším čeká stará známá Andrea Petkovicová, s níž máte vzájemné skóre 5:5. Naposledy vás loni porazila v úvodním kole Australian Open.

„Ani jsem nevěděla, na koho jdu, ale Jirka (kouč Vaněk) mi hned říkal, že jí mám co vracet. A s kým hraju? ptám se. Máš jí co vracet. Ale s kým hraju? Pak mi to pověděl. Doufám, že to nebude tak dlouhý zápas jako tenkrát. To byla hrozná bitva. Byla jsem minus mečbol, pak jsem to otočila a hrály jsme 7:9 ve třetím.

Bylo to dokonce 8:10.

„No vidíte. Takhle dlouhý to teď nebude, tady se hraje tiebreak. Celý zápas jsem tenkrát bojovala sama se sebou, tak doufám, že teď to bude jiné.“