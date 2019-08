US Open 2019 | ONLINE: Kvitová - Allertová, Strýcová či Bouzková | iSport.cz

Turnajová jednatřicítka Strýcová prohrála s Alionou Bolsovovou ze Španělska 3:6, 6:0 a 1:6. Vítězka juniorky ve Flushing Meadows z roku 2014 Bouzková podávala ve druhé sadě s Australankou Aljou Tomljanovicovou na postup, ale prohrála 6:1, 5:7 a 1:6. Siniaková nestačila na Rumunku Soranu Cirsteaovou 5:7 a 2:6.

Strýcové se proti rodačce z Moldávie, která reprezentuje Španělsko od roku 2013, v úvodu nedařilo. "Byl to hrozně zvláštní zápas. Ze začátku jsem hrála hrozně a ona diktovala hru," řekla Strýcová. Ve druhé sadě ale nadělila soupeřce 'kanára'. "Postoupila jsem si víc do kurtu a hrála jsem míče dříve po odskoku."

V půlce druhého setu si soupeřka nechala zatejpovat kotník. Od třetího setu ale hrála bez omezení a Strýcová v rozhodující sadě rychle prohrávala 0:3. "Ve třetím setu pracují nervy a nechala jsem si to utéct. Ona do toho chodila a všechno jí tam padalo. Bylo to blbý zápas," řekla třiatřicetiletá plzeňská rodačka.

Kristýna Plíšková, dvojče třetí nasazené a jedné z favoritek turnaje Karolíny, vyhrála na US Open zápas po roční pauze. Nad šestnáctiletou Parryovou, hrající na divokou kartu, měla v utkání převahu. Dala 12 es a ani jednou nepřišla o servis.

"Konečně se mi podařilo využít dobrý los. Ona je ještě nevyhraná. Dělala lehké chyby, jeden dva gamy v setu mi úplně darovala, což dost pomohlo," řekla Plíšková. Pod umělým osvětlením využila i rychlejšího kurtu. "Povrch mi přišel extrémně rychlý. Kdo dal první ránu nebo trefil servis, tak byl konec výměny," řekla.

V dalším kole se střetne s pětadvacátou nasazenou Elise Mertensovou z Belgie. "Vyhrát můžu. Potkala jsem se s ní jednou, těsně jsem prohrála. Je šikovná, hodně toho vrátí, moc míčů zadarmo nedá. Bude to těžký," řekla Plíšková.

Jednadvacetiletá Bouzková, nedávná semifinalistka turnaje v Torontu, kde prohrála až se Serenou Williamsovou z USA, začala proti Tomljanovicové výtečně. Získala prvních pět her, výborně se pohybovala a prakticky nekazila. Po jasné úvodní sadě pokračovala i ve druhé v precizním výkonu, v které vedla už 5:2.

Od té doby ale nastal obrat. Za stavu 5:3 nedokázala zápas dopodávat, soupeřka vycítila šanci a získávala jeden game za druhým. Bouzková prohrála 11 z 12 závěrečných her a v prvním kole se v New Yorku loučila jako loni.

Z jedenácti českých zástupců ve dvouhře na letošním US Open prošly do 2. kola čtyři ženy - s Kristýnou Plíškovou i její sestra Karolína, dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová a čtvrtfinalistka z Londýna Karolína Muchová.

Kvitová si vylepšila bilanci proti Češkám

Devětadvacetiletá Kvitová vybojovala 430. výhru v kariéře a proti Allertové potvrdila, že s krajankami často neprohrává. Celkově si bilanci s Češkami vylepšila na 46:10 a na grandslamu s nimi neprohrála ani jednou, potřetí uspěla na US Open.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka Kvitová má od Roland Garros problémy s předloktím levé ruky a před US Open absolvovala v Americe jen jeden zápas v Cincinnati, který prohrála. Předloktí stále není ve stoprocentním stavu, proto měla tejp a přes něj rukáv, ale v tréninku i v utkání s Allertovou švihala bez omezení.

"Nešetřila jsem se v ničem. Hlava byla v pohodě a fyzicky to taky jde. Teď nevím, co ruka udělá během následujících hodin, ale zatím všechno drží," řekla.

V prvním setu dobře podávala a o tři roky mladší soupeřce povolila jen dvě hry. Do brejku šla i ve druhé sadě, ale v osmé hře o výhodu přišla. Vzápětí ale získala počtvrté v utkání podání Allertové a při svém servisu duel ukončila, i když musela ještě odvracet brejkbol. Při prvním mečbolu pak Allertová netrefila return do kurtu.

"První set mi hodně pomohl. Vím, že Denisa umí hrát velmi dobře. Snažila jsem se ji dostávat pod tlak při jejím servisu a vyšlo to," řekla Kvitová. Ve druhém kole se utká s Němkou Andreou Petkovicovou, s kterou má bilanci 5:5.

"Přímky a razantní údery Petry k základní čáře bylo nesmírně těžké chytat. Někdy jsem to zvládala a výměny byly chvilkami slušné. Škoda je trošku druhého setu, ale bylo to těžké, nedala mi ani moc šancí. Sice to nevyšlo, ale s výkonem můžu být relativně spokojená. Mohlo to být lepší, ale i daleko horší," řekla Allertová.

O 2. kolo budou ještě bojovat letošní semifinalistka Wimbledonu Barbora Strýcová s Alionou Bolsovovou ze Španělska, Kateřina Siniaková s Rumunkou Soranou Cirsteaovou a Kristýna Plíšková s Francouzkou Diane Parryovou.

Světová jednička se nadřela, ale postupuje

Japonka Naomi Ósakaová zvládla navzdory problémům vstup do grandslamového US Open. Obhájkyně titulu a světová jednička zdolala v nervózním duelu Rusku Annu Blinkovovou 6:4, 6:7, 6:2.

Podobně jako v pondělí světová dvojka Ashleigh Bartyová i Ósakaová v úvodu rychle prohrávala a stejně jako australská vítězka French Open musela o postup bojovat ve třech setech. Při svém prvním utkání na kurtu Arthura Ashe od památného loňského finále se Serenou Williamsovou kupila Japonka nevynucené chyby, kterých nakonec nasbírala 50.

Jednadvacetiletá Ósakaová, která z přípravného turnaje v Cincinnati odstoupila kvůli zranění kolena a v New Yorku hrála s ortézou, prohrávala v úvodní sadě už 0:3, ještě ji ale dokázala zachránit. Druhý set pak ale nezvládla dopodávat na vítězství, promarnila mečbol a Ruska ve zkrácené hře vyrovnala.

Ve třetí sadě už Ósakaová soupeřce nedovolila proměnit žádný z brejkbolů a po dvou a půl hodinách postoupila. Ve druhém kole ji čeká Polka Magda Linetteová.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Kvitová (6-ČR) - Allertová (ČR) 6:2, 6:4,

Ósakaová (1-Jap.) - Blinkovová (Rus.) 6:4, 6:7 (5:7), 6:2,

Halepová (4-Rum.) - Gibbsová (USA) 6:3, 3:6, 6:2,

Svitolinová (5-Ukr.) - Osuigweová (USA) 6:1, 7:5,

Bertensová (7-Niz.) - Badosaová (Šp.) 6:4, 6:2,

S. Williamsová (8-USA) - Šarapovová (Rus.) 6:1, 6:1,

Keysová (10-USA) - Doiová (Jap.) 7:5, 6:0,

Bencicová (13-Švýc.) - Minellaová (Luc.) 6:3, 6:2,

Andreescuová (15-Kan.) - Volynetsová (USA) 6:2, 6:4,

Wang Čchiang (18-Čína) - Dolehideová (USA) 6:4, 6:4,

Kontaveitová (21-Est.) - Sorribesová (Šp.) 6:1, 6:1,

Riskeová (USA) - Muguruzaová (24-Šp.) 2:6, 6:1, 6:3,

Görgesová (26-Něm.) - Vichljancevová (Rus.) 1:6, 6:1, 7:6 (7:1),

Čang Šuaj (33-Čína) - Golubicová (Švýc.) 6:2, 6:1,

Siegemundová (Něm.) - Frechová (Pol.) 5:7, 6:3, 6:4,

Keninová - Vandewegheová (obě USA) 7:6 (7:4), 6:3,

Ču Lin - Wang Sin-jü (obě Čína) 6:3, 6:4,

McNallyová (USA) - Bacsinszká (Švýc.) 6:4, 6:1,

Petkovicová (Něm.) - Buzarnescuová (Rum.) 6:3, 6:4,

Linetteová (Pol.) - Sharmaová (Austr.) 6:3, 6:4,

Cornetová (Fr.) - Pegulaová (USA) 6:2, 6:3,

Di Lorenzová (USA) - Kuděrmětovová (Rus.) 7:6 (7:4), 6:2,

Ostapenková (Lot.) - Kruničová (Srb.) 6:3, 7:6 (9:7),

Flipkensová (Belg.) - Wang Si-jü (Čína) 3:6, 6:2, 6:2,

Pavljučenkovová (Rus.) - Parmentierová (Fr.) 6:1, 7:6 (7:2),

Kanepiová (Est.) - Mariaová (Něm.) 5:7, 7:6 (7:4), 6:3,

Collinsová (USA) - Hercogová (Slovin.) 6:3, 4:6, 6:4,

Townsendová (USA) - Kozlovová (Ukr.) 3:6, 6:3, 6:2,

Kristýna Plíšková (ČR) - Parryová (Fr.) 6:4, 6:3,

Bolsovová (Šp.) - Strýcová (31-ČR) 6:3, 0:6, 6:1,

Tomljanovicová (Austr.) - Bouzková (ČR) 1:6, 7:5, 6:1,

Cirsteaová (Rum.) - Siniaková (ČR) 7:5, 6:2,

Sabalenková (9-Běl.) - Azarenková (Běl.) 3:6, 6:3, 6:4,

Kalinská (Rus.) - Stephensová (11-USA) 6:3, 6:4,

Wozniacká (19-Dán.) - Wang Ja-fan (Čína) 1:6, 7:5, 6:3,

Vekičová (23-Chorv.) - Hogenkampová (Niz.) 7:6 (7:4), 6:3,

Mertensová (25-Belg.) - Teichmannová (Švýc.) 6:2, 6:2,

Babosová (Maď.) - Suárezová (28-Šp.) 6:2 skreč,

Gauffová (USA) - Potapovová (Rus.) 3:6, 6:2, 6:4,

Ahnová (USA) - Kuzněcovová (Rus.) 7:5, 6:2,

Putincevová (Kaz.) - Brengleová (USA) 6:3, 6:3.

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Berankis (Lit.) - Veselý (ČR) 4:6, 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (7:4), 6:4,

Federer (3-Švýc.) - Nagal (Indie) 4:6, 6:1, 6:2, 6:4,

Rubljov (Rus.) - Tsitsipas (8-Řec.) 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 7:5,

Kukuškin (Kaz.) - Bautista (10-Šp.) 3:6, 6:1, 6:4, 3:6, 6:3,

Čorič (12-Chorv.) - Donskoj (Rus.) 7:6 (9:7), 6:3, 6:0,

Isner (14-USA) - García-López (Šp.) 6:3, 6:4, 6:4,

Goffin (15-Belg.) - Moutet (Fr.) 6:3, 3:6, 6:4, 6:0,

Carreňo-Busta (Šp.) - Pella (19-Arg.) 6:3, 4:6, 7:6 (7:2), 6:3,

Čilič (22-Chorv.) - Kližan (SR) 6:3, 6:2, 7:6 (8:6),

Wawrinka (23-Švýc.) - Sinner (It.) 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 6:3,

Berrettini (24-It.) - Gasquet (Fr.) 6:4, 6:3, 2:6, 6:2,

Poulle (25-Fr.) - Kohlschreiber (Něm.) 6:3, 4:6, 6:4, 6:4,

López (Šp.) - Fritz (26-USA) 3:6, 6:4, 6:3, 6:4,

Verdasco (32-Šp.) - Kamke (Něm.) 6:3, 3:6, 6:1, 6:2,

Majchrzak (Pol.) - Jarry (Chile) 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), 1:6, 6:4,

Nišioka (Jap.) - Giron (USA) 3:6, 6:4, 6:4, 6:4,

Cuevas (Urug.) - Sock (USA) 6:4, 7:5, 7:6 (7:5),

Chardy (Fr.) - Hurkacz (Pol.) 3:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:1, 6:4,

Džumhur (Bosna) - Benchetrit (Fr.) 4:6, 6:2, 6:3, 6:0,

Köpfer (Něm.) - Munar (Šp.) 6:4, 7:6 (7:2), 5:7, 7:5,

Barrere (Fr.) - Norrie (Brit.) 7:6 (7:4), 6:4, 4:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2),

Lorenzi (It.) - Svajda (USA) 3:7, 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:4), 6:2,

Dimitrov (Bul.) - Seppi (It.) 6:1, 6:7 (2:7), 6:4, 6:3, '

Londero (Arg.) - Querrey (USA) 3:6, 6:1, 7:6 (7:3), 7:5,

Popyrin (Austr.) - Delbonis (Arg.) 6:1, 7:5, 7:6 (7:5),

Sonego (It.) - Granollers (Šp.) 6:3, 6:4, 6:4,

Bublik (Kaz.) - Giraldo (Kol.) 2:6, 6:0, 7:5, 3:6, 6:4,

Thompson (Austr.) - J. Sousa (Portug.) 6:3, 6:2, 6:4,

Simon (Fr.) - Fratangelo (USA) 5:7, 7:5, 7:5, 7:5,

Struff (Něm.) - Ruud (Nor.) 6:4, 6:4, 6:2,

Nadal (2-Šp.) - Millman (Austr.) 6:3, 6:2, 6:2,

Fabbiano (It.) - Thiem (4-Rak.) 6:4, 3:6, 6:3, 6:2,

A. Zverev (6-Něm.) - Albot (Mold.) 6:1, 6:3, 3:6, 4:6, 6:2,

Pospisil (Kan.) - Chačanov (9-Rus.) 4:6, 7:5, 7:5, 4:6, 6:3,

Monfils (13-Fr.) - Ramos-Viňolas (Šp.) 7:6 (7:2), 6:4, 6:3,

Shapovalov (Kan.) - Auger-Aliassime (18-Kan.) 6:1, 6:1, 6:4,

Schwartzman (20-Arg.) - Haase (Niz.) 6:3, 7:6 (8:6), 6:0,

Paire (29-Fr.) - Schnur (Kan.) 6:2, 6:4, 6:4,

Andújar (Šp.) - Edmund (30-Brit.) 3:6, 7:6 (7:1), 7:5, 5:7, 6:2,

Stebe (Něm.) - Krajinovič (Srb.) 6:3, 4:6, 6:4, 7:6 (7:6),

Čong Hjon (Korea) - Escobedo (USA) 3:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:4, 6:2,

Sandgren (USA) - Tsonga (Fr.) 1:6, 6:7 (2:7), 6:4, 7:6 (7:5), 7:5,

Tiafoe (USA) - Karlovič (Chorv.) 6:2, 6:3, 1:2 skreč,

Bedene (Slovin.) - Kovalík (SR) 6:3, 6:4, 7:5,

Copil (Rum.) - Humbert (Fr.) 6:3, 5:7, 7:6 (13:11), 4:6, 6:1,

Kokkinakis (Austr.) - Ivaška (Běl.) 6:3, 7:6 (10:8), 6:7 (4:7), 6:2,

Gerasimov (Běl.) - Harris (JAR) 7:5, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3),

Hoang (Fr.) - Mayer (Arg.) 3:6, 6:2, 6:7 (6:8), 6:1, 6:3,

Laaksonen (Švýc.) - Cecchinato (It.) 7:6 (7:3), 7:6 (8:6), 2:6, 3:6, 7:6 (7:2).