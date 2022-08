Zachrání Češky rok na US Open? Musí zapnout, jinak žádný Turnaj mistryň

Česká tenistka Karolína Plíšková drtivě vrátila týden starou porážku Američance Amandě Anisimovové a na turnaji v Torontu postupuje do osmifinále • ČTK / AP / Godofredo A. Vásquez

Loni touhle dobou mělo Česko čtvrtou, devátou a jedenáctou nejlepší hráčku na žebříčku WTA. Nyní ani jedna krajanka nefiguruje v top 20. Hubený rok českého ženského tenisu dospěl k US Open, poslednímu grandslamu sezony, který ve Flushing Meadows začíná v pondělí. A zase se mluví především o zranění, zcela fit nejsou Karolína Plíšková a potíže měly i Petra Kvitová s Marií Bouzkovou.

Po Wimbledonu vyměnila Karolína Plíšková kouče, za Němce Sashu Bajina si vyhlédla bývalého elitního deblistu Leoše Friedla a zdálo se, že se dostává do ráže. Na prestižním turnaji v kanadském Torontu záhy porazila čtyři těžké soupeřky a zapsala semifinále. Těšila se z toho, jak jí spolupráce s novým kondičním trenérem Jezem Greenem otevřela obzory a na severoamerických betonech našla znovu samu sebe v roce, který začala s rukou v sádře a zlomeným pravým zápěstím.

Ještě stihla v Cincinnati v prvním kole vyřadit Venus Williamsovou , než přišel podivný duel proti Elise Mertensové. Někteří fanoušci poukazovali na to, že ho snad vypustila. Pravda je však jiná. „Nevypadá to moc dobře zdravotně, nemůže došlápnout na nohu,“ zněla minulý týden zpráva z jejího týmu s tím, že čekají vyšetření. Plíšková se ze svého oblíbeného US Open, kde od roku 2016 zapsala finále a tři čtvrtfinále, neodhlásila, její zdravotní stav je však neznámou.

Zcela fit nebyla před podnikem ve Flushing Meadows ani Petra Kvitová . V generálce v parném Cincinnati, kde nikdy kvůli astmatu nehrála příliš dobře, zaskočila i samu sebe maršem až do finále. Šest těžkých zápasů v šesti dnech se však na ní podepsalo. Finále proti Caroline Garciaové, v němž usilovala o třicátý WTA titul kariéry, dohrála se sebezapřením. Na začátku druhého setu si nechala v šatně ošetřit nohu. „Při jednom pohybu jsem ucítila ostrou bolest. Je velká otázka, jak na tom budu dál. Snad bude dost času nachystat se na US Open,“ líčila po neúspěšném finále Kvitová, jež se letos ve dvaatřiceti letech pere se zdravím jako snad ještě nikdy.

Následky prodělaného covidu, vracející se otoky levého zápěstí a další potíže dělají z její sezony horskou dráhu. Před Wimbledonem vyhrála turnaj v Eastbourne a v All England Clubu stejně selhala ve 3. kole. Proto ani před US Open nechtěla dávat úspěšnému vystoupení v Cincinnati velkou váhu. „Hlavně že jsem nemusela moc trénovat, zápasy mám mnohem radši a taky mi dávají víc,“ usmála se.

Nejlepší formu po celý rok prokazuje z českých tenistek Marie Bouzková. Čtvrtfinalistka Wimbledonu navázala na životní úspěch turnajovým titulem z Prahy a činila se i na severoamerických betonech. Zvládla se kvalifikovat jak v Torontu, tak i v Cincinnati, kde však už do 2. kola proti Alison Riskeové nenastoupila. Jako důvod uvedla zranění v pravé části trupu. Bouzková vyhrála 14 z posledních 16 utkání na WTA Tour a pokud bude zdravá, má z českých hráček zřejmě největší šanci na úspěšné tažení v New Yorku.

US Open se nezúčastní Markéta Vondroušová , jež přijde o třetí grandslam za sebou. Před Roland Garros musela na zákrok se zápěstím, na kurtu v ostrém zápase nestála od dubna, v žebříčku vypadla z první padesátky a stále není jasné, kdy bude schopna hrát.

Po tříměsíční pauze kvůli zranění lokte se stále snaží nastartovat hvězda loňské sezony Barbora Krejčíková. Svěřenkyně Aleše Kartuse obhajuje v New Yorku čtvrtfinále, do formy z minulého roku se však zatím nedokázala dostat. I když pracuje jako divá. „Pojedu všechno, co půjde,“ slibovala ve Wimbledonu, kde bylo 3. kolo povzbuzením. Od té doby odehrála šest dalších turnajů, na nich ale dohromady zvítězila jen čtyřikrát.

Nuzný rok českých tenistek podtrhuje fakt, že už za dva měsíce začne Turnaj mistryň na dosud neurčeném místě, neboť v čínském Šen-čenu se opět hrát nebude. A poprvé od roku 2010 Česko nemusí mít svou zástupkyni mezi osmi nejlepšími singlistkami sezony. Aktuálně figuruje v závodech o Masters nejvýš Petra Kvitová, jíž patří v bodovém hodnocení pouze letošní sezony až 18. místo. Marie Bouzková je 26., Barbora Krejčíková 32. a Plíškové patří 42. pozice.

Bez zlaté trefy v New Yorku se žádná z Češek na Turnaj mistryň nepodívá. Pro úspěch je nejvyšší čas, pokračující zdravotní trable mu však příliš nenahrávají.