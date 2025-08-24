US Open ONLINE: Startuje poslední grandslam. Menšík začal dobře, hrají i dvě Češky
Startuje poslední grandslam tenisové sezony! V úvodní den US Open jde v New Yorku do akce pět českých zástupců. V programu je trio nasazených Jakub Menšík, Jiří Lehečka a Tomáš Macháč, mezi ženami hrají zápasy úvodního kola úspěšná kvalifikantka Tereza Valentová a Markéta Vondroušová. ONLINE přenosy z duelů s českou účastí sledujte na iSportu.
Šestnáctý nasazený Menšík zahajuje v 17:00 SELČ program na třetím největším dvorci Grandstand duelem s Nicolásem Jarrym z Chile. Ve stejnou dobu začíná hrát i Valentová, kterou při premiéře na US Open čeká Italka Lucia Bronzettiová.
S italským protivníkem bude hrát i 21. nasazený Macháč, jehož soupeřem bude Luca Nardi. Turnajová dvacítka Lehečka nastoupí proti Bornovi Čoričovi z Chorvatska a Vondroušová začne po loňské pauze ve Flushing Meadows proti ruské kvalifikantce Oksaně Selechmetěvové.