Předplatné

US Open ONLINE: Startuje poslední grandslam. Menšík začal dobře, hrají i dvě Češky

Jakub Menšík v prvním kole US Open
Jakub Menšík v prvním kole US OpenZdroj: ČTK
iSport.cz
US Open
Začít diskusi (0)

Startuje poslední grandslam tenisové sezony! V úvodní den US Open jde v New Yorku do akce pět českých zástupců. V programu je trio nasazených Jakub Menšík, Jiří Lehečka a Tomáš Macháč, mezi ženami hrají zápasy úvodního kola úspěšná kvalifikantka Tereza Valentová a Markéta Vondroušová. ONLINE přenosy z duelů s českou účastí sledujte na iSportu.

Šestnáctý nasazený Menšík zahajuje v 17:00 SELČ program na třetím největším dvorci Grandstand duelem s Nicolásem Jarrym z Chile. Ve stejnou dobu začíná hrát i Valentová, kterou při premiéře na US Open čeká Italka Lucia Bronzettiová.

S italským protivníkem bude hrát i 21. nasazený Macháč, jehož soupeřem bude Luca Nardi. Turnajová dvacítka Lehečka nastoupí proti Bornovi Čoričovi z Chorvatska a Vondroušová začne po loňské pauze ve Flushing Meadows proti ruské kvalifikantce Oksaně Selechmetěvové.

US Open - Muži - 2025

LIVE 3. set
2776106532Tipsport1,069,4Detail
LIVE
--Tipsport1.145.9Detail
LIVE
--Tipsport2.911.42Detail

US Open - Ženy - 2025

LIVE 3. set
13631635Tipsport14,21,03Detail
LIVE 1. set
0305Tipsport7,151,09Detail

Začít diskuzi

Tenis 2025

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes * Program MS v hokeji * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů