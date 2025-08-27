Předplatné

US Open ONLINE: Šest Čechů v akci. Lehečka s Argentincem prohrál první set

Český tenista Jiří Lehečka
Český tenista Jiří LehečkaZdroj: ČTK / Frank Gunn
Talentovaná česká tenistka Tereza Valentová
Barbora Krejčíková na US Open
Radost nadané české tenistky Terezy Valentové
Jakub Menšík zvládl vstup do US Open
Jiří Lehečka do dalšího kola v Cincinnati neprojde, podlehl Benu Sheltonovi
Tomáš Macháč se raduje z postupu do druhého kola US Open
Jakub Menšík v prvním kole US Open
Středeční program US Open nabízí rovnou šest představení českých tenistů. V 17.00 hraje Jiří Lehečka s Argentincem Tomásem Martínem Etcheverrym o postup do 3. kola. Krajana později následují Tomáš Macháč, Jakub Menšík či za ženy Barbora Krejčíková s Markétou Vondroušovou. Do pořádně velké výzvy nastupuje nadaná Tereza Valentová, která měří síly s někdejší šampionkou Wimbledonu Jelenou Rybakinovou. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

US Open - Muži - 2025

LIVE 2. set
034160Tipsport1,363,07Detail
LIVE
--Tipsport1.782.09Detail
LIVE
--Tipsport1.165.54Detail

US Open - Ženy - 2025

LIVE
276053Detail
LIVE
--Tipsport5.241.18Detail
LIVE
--Tipsport1.254.04Detail
LIVE
--Tipsport2.531.54Detail

 

