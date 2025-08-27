Češi na US Open září, Macháč zkrotil supertalent: Zase jsem předvedl úžasný tenis
Z období temna, kdy prohrál čtyři z pěti zápasů, se Tomáš Macháč nastartoval k zajímavému tažení na US Open. Po úvodním skalpu nebezpečného Itala Luci Nardiho skolil také brazilský supertalent Joaa Fonsecu zcela jasně 7:6 (4), 6:2, 6:3. Čtyřiadvacetiletý borec neztratil v New Yorku ještě ani jednou svůj servis natož pak set a ve 3. kole může dojít na české derby, pokud Jakub Menšík zvládne mač s Francouzem Ugem Blanchetem. Mezi 32 nejlepších prošel také Jiří Lehečka, jenž zdolal Argentince Tomase Etcheverryho 3:6, 6:0, 6:2, 6:4.
Jihoameričtí tenisté se ve Flushing Meadows těší vždy halasné podpoře, Tomáš Macháč ale nedal podporovatelům Joaa Fonsecy příliš důvodů křepčit. „I když jste fandili proti mně, užil jsem si to. Díky!“ ukázal pak vztyčený palec publiku na Grandstandu, třetím největším dvorci v areálu.
Mohl být v povznesené náladě. V New Yorku zatím předvádí naprosto skvělé představení. Po Italovi Nardim na rodákovi z Berouna ztroskotal také čerstvě devatenáctiletý Fonseca, 45. hráč žebříčku, jemuž má patřit budoucnost. Kudrnatý Brazilec to dokázal v první sadě, při níž si za stavu 5:4 a Macháčově podání vypracoval setbol, český borec ho však odvrátil. A když pro sebe jistější hrou získal tiebreak 7:4, zasadil mladému soupeři těžkou ránu.
„První set byl těsný. Kdyby dopadl jinak, těžko říct, jak by vypadal výsledek. Ale cítil jsem se dobře, zase jsem předvedl úžasný tenis,“ pochválil se Macháč po dvouhodinovém duelu v rozhovoru na kurtu. V turnaji si ještě ani jednou neprohrál podání a proti Brazilci vyhrál 24 z 28 výměn na síti. Náramným volejem také využil mečbol a již jen jedna výhra ho dělí od obhajoby loňského osmifinále.
Na solidní turné po severoamerických betonech, kde na tisícovkách v Torontu i Cincinnati postoupil mezi šestnáctku nejlepších a díky tomu hraje US Open s životním žebříčkem 21, navazuje Jiří Lehečka i v New Yorku. Tam zapsal osmou grandslamovou výhru sezony 2025 a stejně jako v loňském roce postoupil do 3. kola, čímž si v obou případech vyrovnal osobní rekord.
Stejný scénář jako v úvodním kole
Český tenista jel v dalším krásném dni podle stejného scénáře jako v úvodním kole s Chorvatem Bornou Čoričem. Prohrál první set, pak již protivníka z 59. místa žebříčku převýšil. Šestadvacetiletý Etcheverry sice svěřence Michala Navrátila v úvodní sadě zaskočil dvěma brejky, od té chvíle už ale český borec utkání jasně kontroloval. Především na servisu se mu dařilo.
Úspěšnost prvního podání měl v utkání skvělých 69 procent, trefil i 12 es a na vítězné údery argentinského protivníka převýšil svým bum bum tenisem jasně 47:23. Etcheverrymu tak za 2 hodiny a 34 minut oplatil letošní porážku z antukového Hamburku a v příštím kole se utká s nasazenou dvanáctkou Casperem Ruudem či Belgičanem Raphaelem Collignonem.
V prvním turnaji od Wimbledonu se zatím jen dostává do formy Novak Djokovič. Srbská legenda útočící na 25. grandslamový titul nepřesvědčila v úvodním kole s domácím Learnerem Tienem a také ve 2. kole s dalším Američanem Zacharym Svajdou se pomalu dostávala do tempa. Djokovič i tak duel otočil a prošel dál po setech 6:7, 6:3, 6:3, 6:1.
V turnaji nebude pokračovat pátý nasazený Brit Jack Draper. Loňský semifinalista, jenž měl v úvodním kole problémy s levou paží, odstoupil před plánovaným zápasem se Zizouem Bergsem. Belgičan tak prošel do 3. kola bez boje.