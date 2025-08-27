Předplatné

US Open ONLINE: Šest Čechů v akci. Valentová proti Rybakinové, Lehečka s Argentincem

US Open
Středeční program US Open nabízí rovnou šest představení českých tenistů. V 17.00 hraje Jiří Lehečka s Argentincem Tomásem Martínem Etcheverrym o postup do 3. kola. Krajana později následují Tomáš Macháč, Jakub Menšík či za ženy Barbora Krejčíková s Markétou Vondroušovou. Do pořádně velké výzvy nastupuje nadaná Tereza Valentová, která měří síly s někdejší šampionkou Wimbledonu Jelenou Rybakinovou. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

