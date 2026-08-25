US Open 2026: program Čechů na posledním grandslamu sezony
- Od 30. srpna do 13. září proběhne poslední grandslam sezony – US Open.
- Na turnaji uvidíme řadu českých reprezentantů s ambicemi na celkový triumf.
- Největší nadějí je Kateřina Siniaková ve čtyřhře a Linda Nosková, která se po triumfu ve Wimbledonu posunula na pozici světové šestky.
Program – Kde sledovat – Prize Money – Čeští vítězové
Kdy a kde se koná US Open 2026?
Poslední grandslam sezony proběhne od 30. srpna do 13. září 2026. US Open se odehraje v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové, které najdete v newyorské čtvrti Queens a parku Flushing Meadows–Corona.
Program a výsledky Čechů na US Open 2026
Ani letošní ročník se neobejde bez české stopy. Komplikace čeká Kateřinu Siniakovou. V mixu s Henrym Pattenem se totiž bude muset probít kvalifikací, přestože je Siniaková ženskou a Patten mužskou deblovou světovou jedničkou, takže byste těžko hledali větší favority na celkové vítězství.
Může za to bizarní pravidlo zavedené loni, podle kterého pořadatelé páry do turnaje přijímají jen na základě singlového žebříčku či divoké karty. Tabulka s našimi tenisty zatím není definitivní a článek budeme průběžně aktualizovat.
|Čeští tenisté na US Open 2026
|ŽENY
|Barbora Krejčíková
|Nikola Bartůňková
|Marie Bouzková
|Karolína Muchová
|Linda Nosková
|Tereza Valentová
|Karolína Plíšková
|Sára Bejlek
|Darja Viďmanová
|MUŽI
|Jiří Lehečka
|Jakub Menšík
|Vít Kopřiva
|Dalibor Svrčina
|ČTYŘHRY – ŽENY
|Siniaková / Townsend
|Bouzková / Tormo
|Detuic / Chromačovová
|Bartůňková / Ealová
|Valentová / Golubicová
|Nosková / Šramková
|Sisková / Piterová
|Malečková / Škoch
|ČTYŘHRY – MUŽI
|Pavlásek / Rikl
|Nouza / Oberleitner
|Vocel / Hidalgo
|Kopřiva / Pieczonka
|MIX
|Siniaková / Patten
Kde sledovat US Open 2026?
US Open můžete sledovat s českým komentářem na stanicích Eurosport 1 a Eurosport 2. Další možností jsou streamy sázkových kanceláří, případně platforma HBO Max.
Kdo z Čechů bude na US Open 2026?
I letos se na posledním grandslamu sezony očekává hojná česká účast, a to jak ve dvouhře, tak ve čtyřhře. Chybět by neměly stálice českého tenisového nebe jako Barbora Krejčíková, Karolína Muchová, Kateřina Siniaková nebo vítězka Wimbledonu a světová šestka Linda Nosková.
Z mužů se dá očekávat start Jiřího Lehečky, Jakuba Menšíka a konečně uzdraveného Tomáše Macháče. Otazník visí nad Vítem Kopřivou, který týden před US Open odstoupil z turnaje ve Winston-Salemu. Další hráče čeká kvalifikace a konečnou nominaci budeme znát až těsně před turnajem. Článek budeme aktualizovat.
Prize money na US Open 2026
Hráči si na US Open celkově rozdělí rekordních 108 milionů dolarů, což představuje nárůst o cca 20 %. Vítěz dvouhry si přijde na rekordních 5,5 milionu dolarů, šampioni v deblu berou 1 milion.
|Celkové umístění
|Dvouhra
|Čtyřhra
|Mix
|Vítěz
|5 500 000 $
|1 000 000 $
|1 000 000 $
|Finalista
|2 800 000 $
|500 000 $
|500 000 $
|Semifinále
|1 450 000 $
|250 000 $
|250 000 $
|Čtvrtfinále
|780 000 $
|125 000 $
|120 000 $
|4. kolo
|480 000 $
|---
|---
|3. kolo
|290 000 $
|80 000 $
|---
|2. kolo
|190 000 $
|50 000 $
|---
|1. kolo
|190 000 $
|35 000 $
|40 000 $
|Kvalifikace - 3. kolo
|66 000 $
|---
|---
|Kvalifikace - 2. kolo
|48 000 $
|---
|20 000 $
|Kvalifikace - 1. kolo
|32 000 $
|---
|10 000 $
Který Čech vyhrál US Open? – Čeští / Českoslovenští vítězové US Open
|Dvouhra
|Muži
|1985
|Ivan Lendl
|1986
|Ivan Lendl
|1987
|Ivan Lendl
|Ženy
|1985
|Hana Mandlíková
|Čtyřhra - Muži
|1984
|Tomáš Šmíd / John Fitzgerald
|1997
|Daniel Vacek / Jevgenij Kafelnikov
|1998
|Cyril Suk / Sandon Stolle
|2006
|Martin Damm / Leander Paes
|2009
|Lukáš Dlouhý / Leander Paes
|2013
|Radek Štěpánek / Leander Paes
|Čtyřhra - Žena
|1985
|Helena Suková / Claudia Kohdeová-Kilschová
|1993
|Helena Suková / Arantxa Sánchezová Vicariová
|1994
|Jana Novotná / Arantxa Sánchezová Vicariová
|1997
|Jana Novotná / Lindsay Davenportová
|1998
|Jana Novotná / Martina Higinsová
|2013
|Andrea Hlaváčková / Lucie Hradecká
|2016
|Bethanie Matteková-Sandsová / Lucie Šafářová
|2022
|Barbora Krejčíková / Kateřina Siniaková
|Smíšená čtyřhra
|1988
|Jim Pugh / Jana Novotná
|1993
|Todd Woodbridge / Helena Suková
|2013
|Andrea Hlaváčková / Max Mirnyj