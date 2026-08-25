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US Open 2026: program Čechů na posledním grandslamu sezony

Světová jednička ve čtyřhře Kateřina Siniaková
Světová jednička ve čtyřhře Kateřina SiniakováZdroj: Profimedia.cz
Linda s Maruškou na kurtu.
Sára Bejlek postoupila na turnaji v Cincinnati do semifinále
Tenista Jakub Menšík.
Tenista Tomáš Macháč.
Barbora Krejčíková na turnaji v Aténách
Jiří Lehečka v zápase s Alexem Molčanem
Linda Nosková si zakrývá uši během finále Wimbledonu proti Karolíně Muchové
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Otakar Plzák
US Open
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  • Od 30. srpna do 13. září proběhne poslední grandslam sezony – US Open.
  • Na turnaji uvidíme řadu českých reprezentantů s ambicemi na celkový triumf.
  • Největší nadějí je Kateřina Siniaková ve čtyřhře a Linda Nosková, která se po triumfu ve Wimbledonu posunula na pozici světové šestky.

ProgramKde sledovatPrize Money – Čeští vítězové

Kdy a kde se koná US Open 2026?

Poslední grandslam sezony proběhne od 30. srpna do 13. září 2026. US Open se odehraje v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové, které najdete v newyorské čtvrti Queens a parku Flushing Meadows–Corona.

Program a výsledky Čechů na US Open 2026

Ani letošní ročník se neobejde bez české stopy. Komplikace čeká Kateřinu Siniakovou. V mixu s Henrym Pattenem se totiž bude muset probít kvalifikací, přestože je Siniaková ženskou a Patten mužskou deblovou světovou jedničkou, takže byste těžko hledali větší favority na celkové vítězství.

Může za to bizarní pravidlo zavedené loni, podle kterého pořadatelé páry do turnaje přijímají jen na základě singlového žebříčku či divoké karty. Tabulka s našimi tenisty zatím není definitivní a článek budeme průběžně aktualizovat.

Čeští tenisté na US Open 2026
ŽENY
Barbora Krejčíková 
Nikola Bartůňková 
Marie Bouzková 
Karolína Muchová 
Linda Nosková 
Tereza Valentová 
Karolína Plíšková 
Sára Bejlek 
Darja Viďmanová 
MUŽI
Jiří Lehečka 
Jakub Menšík 
Vít Kopřiva 
Dalibor Svrčina 
ČTYŘHRY – ŽENY
Siniaková / Townsend 
Bouzková / Tormo 
Detuic / Chromačovová 
Bartůňková / Ealová 
Valentová / Golubicová 
Nosková / Šramková 
Sisková / Piterová 
Malečková / Škoch 
ČTYŘHRY – MUŽI 
Pavlásek / Rikl 
Nouza / Oberleitner 
Vocel / Hidalgo 
Kopřiva / Pieczonka 
MIX
Siniaková / Patten 

Kde sledovat US Open 2026?

US Open můžete sledovat s českým komentářem na stanicích Eurosport 1 a Eurosport 2. Další možností jsou streamy sázkových kanceláří, případně platforma HBO Max.

Kdo z Čechů bude na US Open 2026?

I letos se na posledním grandslamu sezony očekává hojná česká účast, a to jak ve dvouhře, tak ve čtyřhře. Chybět by neměly stálice českého tenisového nebe jako Barbora Krejčíková, Karolína Muchová, Kateřina Siniaková nebo vítězka Wimbledonu a světová šestka Linda Nosková.

Z mužů se dá očekávat start Jiřího Lehečky, Jakuba Menšíka a konečně uzdraveného Tomáše Macháče. Otazník visí nad Vítem Kopřivou, který týden před US Open odstoupil z turnaje ve Winston-Salemu. Další hráče čeká kvalifikace a konečnou nominaci budeme znát až těsně před turnajem. Článek budeme aktualizovat.

Prize money na US Open 2026

Hráči si na US Open celkově rozdělí rekordních 108 milionů dolarů, což představuje nárůst o cca 20 %. Vítěz dvouhry si přijde na rekordních 5,5 milionu dolarů, šampioni v deblu berou 1 milion.

Celkové umístěníDvouhraČtyřhraMix
Vítěz5 500 000 $1 000 000 $1 000 000 $
Finalista2 800 000 $500 000 $500 000 $
Semifinále1 450 000 $250 000 $250 000 $
Čtvrtfinále780 000 $125 000 $120 000 $
4. kolo480 000 $------
3. kolo290 000 $80 000 $---
2. kolo190 000 $50 000 $---
1. kolo190 000 $35 000 $40 000 $
Kvalifikace - 3. kolo66 000 $------
Kvalifikace - 2. kolo48 000 $---20 000 $
Kvalifikace - 1. kolo32 000 $---10 000 $

Který Čech vyhrál US Open? – Čeští / Českoslovenští vítězové US Open

Dvouhra
Muži
1985Ivan Lendl
1986Ivan Lendl
1987Ivan Lendl
Ženy
1985Hana Mandlíková
Čtyřhra - Muži
1984Tomáš Šmíd / John Fitzgerald
1997Daniel Vacek / Jevgenij Kafelnikov
1998Cyril Suk / Sandon Stolle
2006Martin Damm / Leander Paes
2009Lukáš Dlouhý / Leander Paes
2013Radek Štěpánek / Leander Paes
Čtyřhra - Žena
1985Helena Suková / Claudia Kohdeová-Kilschová
1993Helena Suková / Arantxa Sánchezová Vicariová
1994Jana Novotná / Arantxa Sánchezová Vicariová
1997Jana Novotná / Lindsay Davenportová
1998Jana Novotná / Martina Higinsová
2013Andrea Hlaváčková / Lucie Hradecká
2016Bethanie Matteková-Sandsová / Lucie Šafářová
2022Barbora Krejčíková / Kateřina Siniaková
Smíšená čtyřhra
1988Jim Pugh / Jana Novotná
1993Todd Woodbridge / Helena Suková
2013Andrea Hlaváčková / Max Mirnyj

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