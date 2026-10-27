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Mistr se prolajdal k bídě a Litvínov obrátil na 3:2! Jako parta profesorů, popsal Pešán

Litvínovští hokejisté slaví gól do branky Pardubic
Litvínovští hokejisté slaví gól do branky PardubicZdroj: ČTK / Josef Vostárek
Litvínovští hokejisté slaví gól do branky Pardubic
Litvínovští hokejisté slaví gól do branky Pardubic
Litvínovští hokejisté slaví gól do branky Pardubic
Hokejisté Pardubic slaví gól
Brankář Litvínova Pavel Čajan zasahuje proti střele Pardubic
Jan Košťálek doráží na Davida Kämpfa
Jiří Smejkal v akci před brankou Litvínova
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Miroslav Horák
Miroslav Horák
Tipsport extraliga
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Můžete se na věc podívat z různých úhlů. Těsná porážka o gól, střely na branku 41:23, řada šancí. Prostě se stane… I tak držení druhého místa v extraligové tabulce. Nějakou tu omluvu najdete. Ale je otázkou, zda to k něčemu bude a čemu to pomůže. Protože Pardubice proti Litvínovu prolajdaly narýsované vítězství. První třetinu jasně ovládly a vedly 2:0, jenže pak si hráči píchli odchod z šichty, povolili nezlomenému soupeři vstát na nohy a padli 2:3. „Mrzí mě, jak jsme vypadali. Nebyl to hezký pohled,“ pravil kouč Filip Pešán.

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Hosté pobídkou nepohrdli, prokázali výraznou vnitřní sílu, potřebné dovednosti i charakter, otočili i po neuznaném gólu a v závěru i za cenu nemalé bolesti úspěšně čelili domácí ofenzivní hektice. Takhle se bojuje o body! „Určitě těžký zápas, ale my jsme věřili, že když do toho dáme všechno a budeme hrát svou hru, máme šanci. A potvrdilo se to,“ těšilo útočníka Davida Kämpfa.

Třetí prohra v řadě

Roman Červenka zpátky s košíkem na helmě, poprvé v sezoně v sestavě i Martin Kaut. Hezký ceremoniál před duelem, kdy Dynamo děkovalo záchranářským složkám. Navrch vedení 2:0 za osm minut. Jenže pak jak když utne. A na konci marné utírání rozlitého mlíka.

Mistři padli potřetí v řadě a navázali na bídný dojem z nedělního derby v Hradci, odkud přivezli porážku 0:2. „Měli jsme to dobře rozehrané, ale vstup do první třetiny bylo to jediné, co se nám povedlo. Litvínov začal být jednoznačně lepší, vyhrával osobní souboje, druhou třetinu jsme prohráli 0:3. Nezasloužili jsme si vyhrát. Byli jsme taková parta profesorů a nechali soupeři všechny body,“ nehrál si na to, že je vše v pohodě kouč Filip Pešán.

Dynamo ve druhé třetině absolutně vypadlo z rytmu, slevilo z nároků na vlastní hru. Ve favoritově hokeji jste neviděli nic extra secvičeného, nic nápaditého, co byste čekali od propojení sil prvotřídních hokejistů. Spíš se jednalo o soukromé výpady jednotlivců, maximálně v tandemu, ale o souhře jednotlivých pětek nemohla být řeč.

Comeback hostujících

Litvínov se po první přestávce vrátil výrazně lepší a působil mnohem odhodlaněji. Zaslouženě vstřelil tři góly, nicméně pořád ztrácel, protože první průstřel Ondřeje Kašeho zmrazila vydařená pardubická trenérská výzva. V prostřední části šlo o nejpovedenější moment ze strany domácích. Videokouč vypátral malý, přesto klíčový počin Stanislava Svozila, jenž ve chvíli vypálení gólové střely píchl špičkou hole do vyrážečky Malcolma Subbana. Sudí vše postřehli a branku z 21. minuty odvolali. Hosty to naštvalo, ale správným způsobem a v 27. minutě už si opatřili férové skórování, když chaosu v obraně využil povedenou peckou Janis Jaks. Domácí se bránili dvěma oslabením a v tom druhém hosté srovnali. Do konce druhé části chybělo jen dvanáct sekund, když ruce zvedla nad hlavu Matúš Sukel.

Čekali byste, že v pardubické kabině nastane o druhé pauze probuzení, přehodnocení přístupu a nástup jiného mužstva na led. Ale ne, byli to Severočeši, kteří po 25 sekundách šli do vedení 3:2! Elitní formace K3 sebrala domácím puk na jejich modré, prchla do brejku a na konci akce David Kaše propálil Subbana…

Dynamo se dostalo k jediné dvouminutové přesilovce během 55 minut, což souvisí s nedostatečnou dynamikou a vůbec energií, vloženou do zápasu. „Nastavení tým bude u nás velké téma,“ připustil Pešán, že výkon bude mít dohru. V bláznivém finiši hosté ubránili i 39 sekund dlouhé oslabení tří proti pěti a po 60 minutách dali zřetelně najevo, jak moc si triumfu váží. Zvlášť když to po prvním dějství vypadalo jednoznačně. „Dostali jsme se do zápasu prvním gólem a zvládli to otočit, jsme strašně šťastní,“ dodal Kämpf.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec141201158:3137
2Pardubice15911456:4130
3Kladno15632444:4126
4Č. Budějovice15802543:4026
5K. Vary15720636:2725
6Mountfield15621640:3823
7Liberec14604438:3622
8Litvínov15611734:3921
9Brno14432537:3720
10Plzeň15351634:3520
11Sparta15512738:3919
12M. Boleslav15421834:4917
13Vítkovice14312834:4713
14Olomouc152121026:5210
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