Mistr se prolajdal k bídě a Litvínov obrátil na 3:2! Jako parta profesorů, popsal Pešán
Můžete se na věc podívat z různých úhlů. Těsná porážka o gól, střely na branku 41:23, řada šancí. Prostě se stane… I tak držení druhého místa v extraligové tabulce. Nějakou tu omluvu najdete. Ale je otázkou, zda to k něčemu bude a čemu to pomůže. Protože Pardubice proti Litvínovu prolajdaly narýsované vítězství. První třetinu jasně ovládly a vedly 2:0, jenže pak si hráči píchli odchod z šichty, povolili nezlomenému soupeři vstát na nohy a padli 2:3. „Mrzí mě, jak jsme vypadali. Nebyl to hezký pohled,“ pravil kouč Filip Pešán.
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Hosté pobídkou nepohrdli, prokázali výraznou vnitřní sílu, potřebné dovednosti i charakter, otočili i po neuznaném gólu a v závěru i za cenu nemalé bolesti úspěšně čelili domácí ofenzivní hektice. Takhle se bojuje o body! „Určitě těžký zápas, ale my jsme věřili, že když do toho dáme všechno a budeme hrát svou hru, máme šanci. A potvrdilo se to,“ těšilo útočníka Davida Kämpfa.
Třetí prohra v řadě
Roman Červenka zpátky s košíkem na helmě, poprvé v sezoně v sestavě i Martin Kaut. Hezký ceremoniál před duelem, kdy Dynamo děkovalo záchranářským složkám. Navrch vedení 2:0 za osm minut. Jenže pak jak když utne. A na konci marné utírání rozlitého mlíka.
Mistři padli potřetí v řadě a navázali na bídný dojem z nedělního derby v Hradci, odkud přivezli porážku 0:2. „Měli jsme to dobře rozehrané, ale vstup do první třetiny bylo to jediné, co se nám povedlo. Litvínov začal být jednoznačně lepší, vyhrával osobní souboje, druhou třetinu jsme prohráli 0:3. Nezasloužili jsme si vyhrát. Byli jsme taková parta profesorů a nechali soupeři všechny body,“ nehrál si na to, že je vše v pohodě kouč Filip Pešán.
Dynamo ve druhé třetině absolutně vypadlo z rytmu, slevilo z nároků na vlastní hru. Ve favoritově hokeji jste neviděli nic extra secvičeného, nic nápaditého, co byste čekali od propojení sil prvotřídních hokejistů. Spíš se jednalo o soukromé výpady jednotlivců, maximálně v tandemu, ale o souhře jednotlivých pětek nemohla být řeč.
Comeback hostujících
Litvínov se po první přestávce vrátil výrazně lepší a působil mnohem odhodlaněji. Zaslouženě vstřelil tři góly, nicméně pořád ztrácel, protože první průstřel Ondřeje Kašeho zmrazila vydařená pardubická trenérská výzva. V prostřední části šlo o nejpovedenější moment ze strany domácích. Videokouč vypátral malý, přesto klíčový počin Stanislava Svozila, jenž ve chvíli vypálení gólové střely píchl špičkou hole do vyrážečky Malcolma Subbana. Sudí vše postřehli a branku z 21. minuty odvolali. Hosty to naštvalo, ale správným způsobem a v 27. minutě už si opatřili férové skórování, když chaosu v obraně využil povedenou peckou Janis Jaks. Domácí se bránili dvěma oslabením a v tom druhém hosté srovnali. Do konce druhé části chybělo jen dvanáct sekund, když ruce zvedla nad hlavu Matúš Sukel.
Čekali byste, že v pardubické kabině nastane o druhé pauze probuzení, přehodnocení přístupu a nástup jiného mužstva na led. Ale ne, byli to Severočeši, kteří po 25 sekundách šli do vedení 3:2! Elitní formace K3 sebrala domácím puk na jejich modré, prchla do brejku a na konci akce David Kaše propálil Subbana…
Dynamo se dostalo k jediné dvouminutové přesilovce během 55 minut, což souvisí s nedostatečnou dynamikou a vůbec energií, vloženou do zápasu. „Nastavení tým bude u nás velké téma,“ připustil Pešán, že výkon bude mít dohru. V bláznivém finiši hosté ubránili i 39 sekund dlouhé oslabení tří proti pěti a po 60 minutách dali zřetelně najevo, jak moc si triumfu váží. Zvlášť když to po prvním dějství vypadalo jednoznačně. „Dostali jsme se do zápasu prvním gólem a zvládli to otočit, jsme strašně šťastní,“ dodal Kämpf.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|14
|12
|0
|1
|1
|58:31
|37
|2
Pardubice
|15
|9
|1
|1
|4
|56:41
|30
|3
Kladno
|15
|6
|3
|2
|4
|44:41
|26
|4
Č. Budějovice
|15
|8
|0
|2
|5
|43:40
|26
|5
K. Vary
|15
|7
|2
|0
|6
|36:27
|25
|6
Mountfield
|15
|6
|2
|1
|6
|40:38
|23
|7
Liberec
|14
|6
|0
|4
|4
|38:36
|22
|8
Litvínov
|15
|6
|1
|1
|7
|34:39
|21
|9
Brno
|14
|4
|3
|2
|5
|37:37
|20
|10
Plzeň
|15
|3
|5
|1
|6
|34:35
|20
|11
Sparta
|15
|5
|1
|2
|7
|38:39
|19
|12
M. Boleslav
|15
|4
|2
|1
|8
|34:49
|17
|13
Vítkovice
|14
|3
|1
|2
|8
|34:47
|13
|14
Olomouc
|15
|2
|1
|2
|10
|26:52
|10
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