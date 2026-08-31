Djokovič na US Open senzačně končí už v 1. kole. Plíšková s Lehečkou postupují
Závěrečný grandslam sezony US Open rozehrálo v neděli pět českých tenistů. Na Grandstandu, třetím největším kurtu areálu Flushing Meadows, se představil Jiří Lehečka, který si výsledkem 3:1 na sety poradil s Pablem Carreňo-Bustou ze Španělska a příště narazí na britského kvalifikanta Tobyho Samuela, který zdolal Tomáše Macháče 6:2, 6:3, 6:2. Dál jde také Karolína Plíšková, která po odvráceném mečbolu zdolala Belgičanku Hanne Vandewinkelovou 2:6, 7:5, 6:3. Vít Kopřiva prohrál s nasazenou sedmadvacítkou Argentincem Tomásem Martínem Etcheverrym 3:6, 4:6, 0:6 a do 2. kola nepostoupil. Už v prvním kole nečekaně končí Barbora Krejčíková, která nestačila na Kamillu Rakhimovou z Uzbekistánu. Senzačně už v prvním kole končí Novak Djokovič.
Čtyřnásobný šampion Srb Novak Djokovič skončil poprvé v kariéře na tenisovém US Open už v prvním kole. Vítěz rekordních 24 grandslamů prohrál 6:7, 7:5, 6:4, 2:6 a 1:6 s Marianem Navonem z Argentiny.
Devětatřicetiletý Djokovič celý zápas bojoval nejen se soupeřem, ale také se zdravotními problémy. Několikrát se pozvracel, trápily ho křeče a ve čtvrtém a pátém setu si nechal ošetřit záda.
Djokovič nakonec s pětadvacetiletým Navonem prohrál za čtyři hodiny a 36 minut. Celkem v zápase udělal 70 nevynucených chyb a v úvodním kole grandslamu vypadl poprvé od Australian Open v roce 2006.
Lehečka splnil roli favorita
Loňský čtvrtfinalista Lehečka, který plní roli nasazené osmnáctky, zdolal Carreňa za necelé tři hodiny. Pětatřicetiletému soupeři oplatil letošní vyřazení v prvním kole Roland Garros. Pomohlo mu také deset es a 44 vítězných míčů.
První set získal tenista z Kněžmostu hladce díky dvěma brejkům. Ve druhé sadě Lehečka nedotáhl vedení 5:3 a za stavu 5:6 odvracel dva setboly. Nakonec si vynutil tie-break a v něm vyhrál 7:5.
Také ve třetí sadě český hráč nevyužil náskok brejku, od stavu 3:1 ztratil čtyři hry po sobě a manko už nesmazal. Ve čtvrtém setu však už byl Lehečka na podání opět stoprocentní a díky dvěma brejkům duel dotáhl.
V dalším kole se Lehečka utká se 110. hráčem světa Samuelem, který Macháče vyřadil hladce ve třech setech. Osmifinalista US Open z posledních dvou ročníků Macháč prohrál i třetí duel po návratu od zranění nohy, kvůli němuž vynechal celou travnatou sezonu. Soupeři podlehl za hodinu a půl.
Plíšková odvrátila mečbol
Velký obrat předvedla finalistka z roku 2016 Plíšková, která na US Open startuje po dvou letech. Tehdy utrpěla ve 2. kole zranění kotníku, kvůli kterému vynechala takřka celou loňskou sezonu.
Vandewinkelovou zdolala Plíšková i poté, co po ztrátě prvního setu prohrávala ve druhé sadě 2:5 a v devátém gamu odvracela na příjmu mečbol. Sadu nakonec získala pěti gamy v řadě ve svůj prospěch a třetím setu vyhrála první čtyři hry. Díky tomu si vytvořila náskok, který poté dotáhla k vítězství. V dalším kole narazí na Ukrajinku Darju Snigurovou, nebo Rusku Dianu Šnajderovou.
První set ztratil Macháč v koncovce, kdy od stavu 2:2 prohrál zbývající čtyři gamy. Ve druhé sadě nedohnal český hráč brzké manko 0:3 a ve třetím setu mu nepomohlo ani vedení 2:0. Pětadvacetiletý rodák z Berouna tak zaznamenal nejhorší grandslamový výsledek od loňského Roland Garros.
Wimbledonská šampionka z roku 2024 Krejčíková prohrála za hodinu a 53 minut, v závěru jí nepomohlo ani šest odvrácených mečbolů.
Krejčíková i Kopřiva končí
Třicetiletá Krejčíková vypadla v úvodní fázi grandslamu potřetí v sezoně. V prvním kole dohrála také na Australian Open a Roland Garros. Loňská čtvrtfinalistka prohrála čtvrté utkání po sobě, v neděli doplatila na 41 nevynucených chyb. Proti Rachimovové nenavázala v New Yorku na pět let staré vítězství 6:4, 6:2.
Krejčíková sice v prvním setu dotáhla manko 2:4, v tie-breaku ale přišla o pět míčů při vlastním podání a prohrála 4:7. Ve druhé sadě ztratila česká hráčka od stavu 2:1 zbývajících pět her. V závěrečném gamu sice odvrátila šest mečbolů, při sedmém ale zahrála return do autu.
Kopřiva prohrál s Etcheverrym i podruhé v sezoně a neoplatil mu únorovou porážku z turnaje v Riu de Janeiro. Udělal dnes 25 nevynucených chyb a přišel sedmkrát o servis. Argentinskému soupeři pomohlo také 10 es.
„Nehodnotí se mi to lehce. Nebyl to zápas, jaký bych si představoval. Věřil jsem si na něj víc a i jak jsem to mohl celkově zvládnout. Bohužel jsem nezvládal koncovky a dohrát relativně dobře rozehrané gamy. Druhý set mě zlomil a už jsem pak v sobě nenašel sílu bojovat dál. Znovu jsem to US Open nezlomil a nezbývá mi nic jiného, než doufat, věřit a zkusit se vrátit příští rok,“ řekl českým novinářům Kopřiva.
Kopřiva přišel proti Etcheverremu o první set v koncovce, kdy ztratil podání v osmé hře a manko už nedohnal. Ve druhé sadě mohl český hráč vývoj srovnat, když po brejku utekl do vedení 4:2. Od té chvíle už ale neuhrál ani game, sadu ztratil a ve třetím setu dostal „kanára“. V závěrečné sadě získal Kopřiva pouhé tři fiftýny.