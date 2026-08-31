US Open ONLINE: Plíšková s Lehečkou postupují, Krejčíková i Macháč končí
Závěrečný grandslam sezony US Open rozehraje v neděli pět českých tenistů. Na Grandstandu, třetím největším kurtu areálu Flushing Meadows, se představil Jiří Lehečka, který si výsledkem 3:1 na sety poradil s Pablem Carreňo-Bustou ze Španělska a příště narazí na britského kvalifikanta Tobyho Samuela, který zdolal Tomáše Macháče 6:2, 6:3, 6:2. Dál jde také Karolína Plíšková, která po odvráceném mečbolu zdolala Belgičanku Hanne Vandewinkelovou 2:6, 7:5, 6:3.. V úvodní den turnaje nastupuje ještě Vít Kopřiva. Už v prvním kole nečekaně končí Barbora Krejčíková, která nestačila na Kamillu Rakhimovou z Uzbekistánu.
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Loňský čtvrtfinalista Lehečka, který plní roli nasazené osmnáctky, zdolal Carreňa za necelé tři hodiny. Pětatřicetiletému soupeři oplatil letošní vyřazení v prvním kole Roland Garros. Pomohlo mu také deset es a 44 vítězných míčů.
První set získal tenista z Kněžmostu hladce díky dvěma brejkům. Ve druhé sadě Lehečka nedotáhl vedení 5:3 a za stavu 5:6 odvracel dva setboly. Nakonec si vynutil tie-break a v něm vyhrál 7:5.
Také ve třetí sadě český hráč nevyužil náskok brejku, od stavu 3:1 ztratil čtyři hry po sobě a manko už nesmazal. Ve čtvrtém setu však už byl Lehečka na podání opět stoprocentní a díky dvěma brejkům duel dotáhl.
V dalším kole se Lehečka utká se 110. hráčem světa Samuelem, který Macháče vyřadil hladce ve třech setech. Osmifinalista US Open z posledních dvou ročníků Macháč prohrál i třetí duel po návratu od zranění nohy, kvůli němuž vynechal celou travnatou sezonu. Soupeři podlehl za hodinu a půl.
Plíšková odvrátila mečbol
Velký obrat předvedla finalistka z roku 2016 Plíšková, která na US Open startuje po dvou letech. Tehdy utrpěla ve 2. kole zranění kotníku, kvůli kterému vynechala takřka celou loňskou sezonu.
Vandewinkelovou zdolala Plíšková i poté, co po ztrátě prvního setu prohrávala ve druhé sadě 2:5 a v devátém gamu odvracela na příjmu mečbol. Sadu nakonec získala pěti gamy v řadě ve svůj prospěch a třetím setu vyhrála první čtyři hry. Díky tomu si vytvořila náskok, který poté dotáhla k vítězství. V dalším kole narazí na Ukrajinku Darju Snigurovou, nebo Rusku Dianu Šnajderovou.
První set ztratil Macháč v koncovce, kdy od stavu 2:2 prohrál zbývající čtyři gamy. Ve druhé sadě nedohnal český hráč brzké manko 0:3 a ve třetím setu mu nepomohlo ani vedení 2:0. Pětadvacetiletý rodák z Berouna tak zaznamenal nejhorší grandslamový výsledek od loňského Roland Garros.
Wimbledonská šampionka z roku 2024 Krejčíková prohrála za hodinu a 53 minut, v závěru jí nepomohlo ani šest odvrácených mečbolů.
Třicetiletá Krejčíková vypadla v úvodní fázi grandslamu potřetí v sezoně. V prvním kole dohrála také na Australian Open a Roland Garros. Loňská čtvrtfinalistka prohrála čtvrté utkání po sobě, v neděli doplatila na 41 nevynucených chyb. Proti Rachimovové nenavázala v New Yorku na pět let staré vítězství 6:4, 6:2.
Krejčíková sice v prvním setu dotáhla manko 2:4, v tie-breaku ale přišla o pět míčů při vlastním podání a prohrála 4:7. Ve druhé sadě ztratila česká hráčka od stavu 2:1 zbývajících pět her. V závěrečném gamu sice odvrátila šest mečbolů, při sedmém ale zahrála return do autu.