US Open ONLINE: Noskovou čeká první grandslam po Wimbledonu, v akci dalších šest Čechů
Na tenisovém US Open se dnes představí sedm českých zástupců. Do prvního grandslamu po vítězném Wimbledonu nastoupí Linda Nosková, kterou na úvod čeká domácí Katie Volynetsová. Během druhého dne US Open do turnaje nastoupí také Karolína Muchová, Kateřina Siniaková, Dalibor Švrčina nebo Jakub Menšík. První české zápasy jsou na programu od 17 hodin, kdy na americké dvorce nastoupí Sára Bejlek i Marie Bouzková. Přímé přenosy všech duelů sledujte ONLINE na webu iSport.cz.