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US Open ONLINE: Noskovou čeká první grandslam po Wimbledonu, v akci dalších šest Čechů

Linda Nosková
Linda NoskováZdroj: Roger Parker / Profimedia
Linda Nosková je ve čtvrtfinále Wimbledonu
Linda Nosková
Linda Nosková oslavuje zisk prvního setu v osmifinále Wimbledonu
Novak Djokovič vypadl na US Open už v prvním kole
Novak Djokovič vypadl na US Open už v prvním kole
Tomáš Macháč v akci během utkání prvního kola US Open
Tomáš Macháč v akci během utkání prvního kola US Open
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iSport.cz, ČTK
US Open
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Na tenisovém US Open se dnes představí sedm českých zástupců. Do prvního grandslamu po vítězném Wimbledonu nastoupí Linda Nosková, kterou na úvod čeká domácí Katie Volynetsová. Během druhého dne US Open do turnaje nastoupí také Karolína Muchová, Kateřina Siniaková, Dalibor Švrčina nebo Jakub Menšík. První české zápasy jsou na programu od 17 hodin, kdy na americké dvorce nastoupí Sára Bejlek i Marie Bouzková. Přímé přenosy všech duelů sledujte ONLINE na webu iSport.cz.

US Open - Ženy - 2026

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