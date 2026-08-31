US Open ONLINE: Sedm Čechů v akci, na úvod programu hrají Muchová, Bejlek i Bouzková
Na tenisovém US Open je dnes v akci hned sedm českých zástupců. Do prvního grandslamu po vítězném Wimbledonu nastupuje Linda Nosková, kterou na úvod čeká domácí Katie Volynetsová. Během druhého dne US Open do turnaje vstupují také Karolína Muchová, Kateřina Siniaková, Dalibor Svrčina nebo Jakub Menšík. První české zápasy jsou na programu od 17 hodin, kdy na americké dvorce nastoupí Sára Bejlek i Marie Bouzková. ONLINE přenosy všech duelů sledujte na webu iSport.