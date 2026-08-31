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US Open ONLINE: Sedm Čechů v akci, na úvod programu hrají Muchová, Bejlek i Bouzková

Česká tenistka Karolína Muchová
Česká tenistka Karolína MuchováZdroj: Profimedia.cz
Tomáš Macháč v akci během utkání prvního kola US Open
Barbora Krejčíková v prvním kole US Open
Barbora Krejčíková v prvním kole US Open
Barbora Krejčíková v prvním kole US Open
Jiří Lehečka v prvním kole US Open
Tomáš Macháč v akci během utkání prvního kola US Open
Jiří Lehečka v prvním kole US Open
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Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
US Open
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Na tenisovém US Open je dnes v akci hned sedm českých zástupců. Do prvního grandslamu po vítězném Wimbledonu nastupuje  Linda Nosková, kterou na úvod čeká domácí Katie Volynetsová. Během druhého dne US Open do turnaje vstupují také Karolína Muchová, Kateřina Siniaková, Dalibor Svrčina nebo Jakub Menšík. První české zápasy jsou na programu od 17 hodin, kdy na americké dvorce nastoupí Sára Bejlek i Marie Bouzková. ONLINE přenosy všech duelů sledujte na webu iSport.

US Open - Ženy - 2026

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LIVE 1. set
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US Open - Muži - 2026

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