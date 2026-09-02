Tři české konce v 1. kole na US Open. Knutsonová i Havlíčková se s grandslamem loučí
Tenistka Darja Viďmanová dohrála na grandslamovém US Open v 1. kole. Španělce Jessice Bouzasové podlehla na betonu v New Yorku 3:6, 4:6. Duel Nikoly Bartůňkové s Egypťankou Majar Šarífovou byl nejprve kvůli dešti za stavu 6:1 pro českou hráčku přerušen a následně byl odložen na středu. Gabriela Knutsonová při své premiéře v hlavní soutěži grandslamu nepostoupila, s Němkou Evou Lysovou prohrála 3:6, 3:6. Vypadla také Lucie Havlíčková, která totožným poměrem nestačila na Annu Bondárovou z Maďarska. Podruhé se ve Flushing Meadows měla představit Tereza Valentová, která se ale ještě před zápasem odhlásila.
US Open - Ženy - 2026
Již předtím neuspěla v boji o postup do 2. kola US Open Gabriela Knutsonová, která prohrála 3:6, 3:6 s Němkou Evou Lysovou. Lucie Havlíčková pak nestačila stejným poměrem na Maďarku Annu Bondárovou.
Třiadvacetiletá Viďmanová nezískala v hlavní soutěži grandslamu premiérové vítězství ani na druhý pokus. Na konci června neuspěla také ve Wimbledonu, kde nestačila na Američanku Jessicu Pegulaovou. Proti Bouzasové zaznamenala devět vítězných míčů, soupeřka jich měla 22.
„Nebyl to nejlepší zápas. Soupeřka hrála dobře. Mně naopak nešel moc servis. Nebylo to ono,“ řekla českým novinářům Viďmanová. „V hlavě jsem sice měla, že je to jednodušší los, než byl ve Wimbledonu proti Pegulaové, ale stejně to byl těžký zápas. Soupeřka předvedla dobrý výkon,“ uvedla.
Finalistka letošního turnaje v Memphisu Viďmanová neměla do utkání proti 105. hráčce světa Bouzasové ideální vstup. V prvním setu brzy ztrácela 0:4, a přestože třemi gamy v řadě manko snížila, Bouzasová nakonec dotáhla sadu ve svůj prospěch.
Ve druhém setu byl duel za stavu 2:3 z pohledu Viďmanové přerušen kvůli dešti. Po návratu na kurt si obě hráčky držely servis až do koncovky, kde však česká tenistka neuspěla. V desátém gamu čelila Viďmanová na podání dvěma mečbolům, první sice odvrátila, u druhého však už Bouzasová zahrála vítězný míč a mohla slavit.
„Je to moje první sezona na hlavním okruhu. Takže každý turnaj nehledě na výsledek je pro mě zkušenost. S každým zápasem a každým turnajem toho vidím víc a víc. Hraju s různými soupeřkami a určitě se cítím líp než před rokem. Věřím, že můžu hrát na úrovni kolem padesátky,“ doplnila Viďmanová.
Devětadvacetiletá Knutsonová, která prošla do hlavní soutěže z kvalifikace, doplatila proti Lysové na pět ztracených podání a 31 nevynucených chyb. Využila jen dva z 12 brejkbolů a v obou setech nedotáhla nadějně rozehraný úvod.
Česká tenistka vstoupila do utkání, jehož začátek o téměř čtyři hodiny odložil déšť, brejkem a získala náskok 2:0. O něj ale vzápětí přišla a od stavu 3:3 už uhrála jen dva fiftýny. Ve druhé sadě vedla Knutsonová dokonce 3:0, ale prohrála následujících šest her a s nimi i celý zápas.
Havlíčková bojovala se 73. tenistkou světa Bondárovou hodinu a 40 minut. Stejně jako Knutsonová uhrála šest gamů, vedle 27 vítězných míčů zaznamenala 39 nevynucených chyb.
Vítězka juniorského US Open z roku 2022 ze čtyřhry Havlíčková nevyužila v prvním setu vedení 2:1 s výhodou brejku, následně přišla dvakrát o servis. Ve druhém setu česká hráčka prohrávala už 1:4, a ačkoliv se po dvou vyhraných gamech na soupeřku dotáhla, v osmé hře nevyužila další čtyři brejkboly. Bondárová poté dovedla duel na příjmu čistou hrou k vítězství.
Zápas 1. kola US Open mezi Nikolou Bartůňkovou a Majar Šarífovou byl po prvním setu za stavu 6:1 pro českou tenistku odložen. Dohraje se ve středu.