Předplatné

US Open ONLINE: Plíšková končí, Muchová jde dál. V akci ještě Nosková i Lehečka

Linda Nosková v zápase proti Katie Volynets
Linda Nosková v zápase proti Katie VolynetsZdroj: ČTK / AP / Kirsty Wigglesworth
Karolína Muchová v akci na US Open
Linda Nosková v akci
Karolína Muchová v akci na US Open
Karolína Plíšková zabojuje o třetí kolo na US Open
Karolína Muchová v prvním kole US Open
Nikola Bartůňková během turnaje na Štvanici
Jiří Lehečka v prvním kole US Open
13
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
US Open
Začít diskusi (0)

Bývalá světová jednička Karolína Plíšková dohrála na tenisovém US Open ve 2. kole. Nasazené patnáctce Dianě Šnajderové z Ruska podlehla 1:6, 6:7. Nikola Bartůňková naopak v New Yorku zvládla dohrávku prvního kola a porazila Egypťanku Majar Šarífovou 6:1, 6:2. Nasazená sedmička Karolína Muchová smetla Britku Katie Boulterovou 6:1, 6:0. O postup ještě bojují wimbledonská šampionka Linda Nosková proti Lanlaně Tararudíové z Thajska a Jiří Lehečka narazí na jejího krajana Tobyho Samuela. Všechny zápasy českých zástupců sledujte v ONLINE přenosech na webu iSport.

Čtyřiatřicetiletá Plíšková nenavázala na úvodní vítězství nad Belgičankou Hanne Vandewinkelovou. Finalistka turnaje z roku 2016 dohrála ve 2. kole potřetí za sebou, vloni US Open vynechala kvůli zranění. Proti semifinalistce letošního Roland Garros Šnajderové přišla čtyřikrát o servis, zaznamenala také 31 nevynucených chyb.

„Oproti prvnímu kolu mi podmínky přišly trochu pomalejší. Možná by mi to psalo trochu víc, kdyby byly rychlejší. Na druhou stranu ona je kvalitní soupeřka, takže by si určitě poradila i s rychlejší variantou,“ řekla českým novinářům Plíšková. „Přišlo mi, že si to tak sbírala. Je to její hra, hodně běhá odzadu. Ne, že by hrála pomalu, ale blokuje, naráží a hodně toho vrátí. Chyb z její strany bylo málo,“ prohlásila.

První set prohrála rodačka z Loun za půl hodiny. V úvodním gamu sice získala brejk, poté ale o zbývajících šest her přišla. Ve druhé sadě Plíšková duel zdramatizovala. Opět soupeřce brzy vzala servis a vedla 3:0. Náskok ale neudržela a set dospěl do zkrácené hry. V ní sice česká hráčka snížila z 2:5 na 4:5, poslední dvě výměny ale patřily ruské tenistce, která v dalším kole narazí na Američanku Taylor Townsendovou.

Postup do 2. kola vybojovala při premiérové účasti na US Open dvacetiletá Bartůňková. Poté, co byl její duel se Šarífovou v úterý kvůli dešti přerušen a následně za stavu 6:1 odložen, zvládla dnešní dohrávku za půl hodiny. Ve druhé sadě povolila soupeřce dva gamy, od stavu 1:2 získala pět her v řadě. Příště se utká s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou, nebo Němkou Tatjanou Mariaovou.

US Open - Ženy - 2026

LIVE
01642677Detail
LIVE
266012Detail
LIVE
010266Detail

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

 

Začít diskuzi

Tenis 2026

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes  * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů