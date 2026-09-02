US Open ONLINE: Plíšková končí, Muchová jde dál. V akci ještě Nosková i Lehečka
Bývalá světová jednička Karolína Plíšková dohrála na tenisovém US Open ve 2. kole. Nasazené patnáctce Dianě Šnajderové z Ruska podlehla 1:6, 6:7. Nikola Bartůňková naopak v New Yorku zvládla dohrávku prvního kola a porazila Egypťanku Majar Šarífovou 6:1, 6:2. Nasazená sedmička Karolína Muchová smetla Britku Katie Boulterovou 6:1, 6:0. O postup ještě bojují wimbledonská šampionka Linda Nosková proti Lanlaně Tararudíové z Thajska a Jiří Lehečka narazí na jejího krajana Tobyho Samuela. Všechny zápasy českých zástupců sledujte v ONLINE přenosech na webu iSport.
Čtyřiatřicetiletá Plíšková nenavázala na úvodní vítězství nad Belgičankou Hanne Vandewinkelovou. Finalistka turnaje z roku 2016 dohrála ve 2. kole potřetí za sebou, vloni US Open vynechala kvůli zranění. Proti semifinalistce letošního Roland Garros Šnajderové přišla čtyřikrát o servis, zaznamenala také 31 nevynucených chyb.
„Oproti prvnímu kolu mi podmínky přišly trochu pomalejší. Možná by mi to psalo trochu víc, kdyby byly rychlejší. Na druhou stranu ona je kvalitní soupeřka, takže by si určitě poradila i s rychlejší variantou,“ řekla českým novinářům Plíšková. „Přišlo mi, že si to tak sbírala. Je to její hra, hodně běhá odzadu. Ne, že by hrála pomalu, ale blokuje, naráží a hodně toho vrátí. Chyb z její strany bylo málo,“ prohlásila.
První set prohrála rodačka z Loun za půl hodiny. V úvodním gamu sice získala brejk, poté ale o zbývajících šest her přišla. Ve druhé sadě Plíšková duel zdramatizovala. Opět soupeřce brzy vzala servis a vedla 3:0. Náskok ale neudržela a set dospěl do zkrácené hry. V ní sice česká hráčka snížila z 2:5 na 4:5, poslední dvě výměny ale patřily ruské tenistce, která v dalším kole narazí na Američanku Taylor Townsendovou.
Postup do 2. kola vybojovala při premiérové účasti na US Open dvacetiletá Bartůňková. Poté, co byl její duel se Šarífovou v úterý kvůli dešti přerušen a následně za stavu 6:1 odložen, zvládla dnešní dohrávku za půl hodiny. Ve druhé sadě povolila soupeřce dva gamy, od stavu 1:2 získala pět her v řadě. Příště se utká s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou, nebo Němkou Tatjanou Mariaovou.
US Open - Ženy - 2026