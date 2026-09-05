US Open ONLINE: Lehečka v akci proti Tsitsipasovi. Nosková jde dál, Muchová končí
Ve třetím kole na US Open bojuje o postup do osmifinále Jiří Lehečka. V cestě má Řeka Stefanose Tsitsipase. Wimbledonská vítězka Linda Nosková postoupila poprvé do osmifinále. Američanku Ann Liovou porazila na newyorském betonu 6:2, 6:7, 6:2 a utká se s Ukrajinkou Martou Kosťukovou. Neuspěla naopak nasazená sedmička Karolína Muchová, která prohrála s jinou domácí tenistkou Emmou Navarrovou 3:6, 5:7. ONLINE přenosy všech českých zápasů sledujte na iSportu.
US Open - Muži - 2026
Jednadvacetiletá Nosková, která plní roli nasazené šestky, postoupila do čtvrtého grandslamového osmifinále v kariéře. V New Yorku bylo jejím dosavadním maximem loňské třetí kolo. Po triumfu ve Wimbledonu vyhrála desáté utkání na turnajích „velké čtyřky“. Turnajovou devětadvacítku Liovou porazila za dvě hodiny a 18 minut. Zahrála 35 vítězných míčů a devět es.
První set získala Nosková za necelou půlhodinu, kdy od stavu 0:1 vyhrála pět gamů v řadě. Na začátku druhého setu si svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy vypracovala vedení 3:0 s dvěma brejky, o náskok ale postupně přišla a za stavu 5:4 utkání nedopodávala. Neuspěla ani ve zkrácené hře, kde vedla 5:2 a za stavu 6:5 měla mečbol. Tie-break prohrála 6:8.
Ve třetím setu ale Nosková překvapení nedovolila. Od stavu 2:2 získala čtyři gamy. V osmé hře využila druhý a celkově třetí mečbol v zápase.
Muchová podlehla Navarrové
Třicetiletá Muchová, která před týdnem ovládla na US Open s Jakubem Menšíkem smíšenou čtyřhru, nenavázala ve Flushing Meadows na předchozí výhry nad Britkou Katie Boulterovou a Rakušankou Sinjou Krausovou. S Navarrovou doplatila na 32 nevynucených chyb, pětkrát přišla o servis.
„Byl to těžký zápas. Myslím si, že Emma hrála dobře. Já jsem nepředvedla jeden ze svých nejlepších výkonů. Měla jsem spoustu chyb. Řekla bych, že jsem dnes měla moc myšlenek v hlavě. Úplně se mi ten zápas nepovedl,“ řekla českým novinářům Muchová.
V New Yorku zaznamenala nejhorší výsledek od roku 2022. Vloni byla olomoucká rodačka ve čtvrtfinále, předtím dvakrát v semifinále. „Podmínky byly dnes určitě těžší, hodně foukalo. Zároveň ale byly pro obě stejné a já jsem se s tím poprala hůř,“ podotkla Muchová.
Svěřenkyně trenéra Svena Groenevelda přišla v utkání o servis jako první. Manko 1:3 sice v úvodním setu dohnala, od začátku sedmé hry ale ztratila 12 výměn v řadě a Navarrová ukončila sadu na podání čistou hrou. Muchová tou dobou měla kontě 22 nevynucených chyb.
Ani ve druhé sadě se česká hráčka nemohla příliš opřít o podání. Dvakrát dotáhla manko brejku, klíčový moment ale přišel v 11. hře, kdy sice Muchová další dva brejkboly odvrátila, při třetím ale zahrála míč do autu. Navarrová si pak vytvořila při podání náskok 40:15, Muchová první mečbol smazala, u druhého už ale neuspěla.