Tři české postupy na US Open. Slaví Menšík či Bouzková, Siniaková padla s Ósakaovou
Jakub Menšík, Marie Bouzková a Nikola Bartůňková postoupili ve čtvrtek na tenisovém US Open do 3. kola. Sedmnáctý nasazený Menšík porazil Rakušana Jurije Rodionova 6:3, 3:6, 6:2, 6:3, o osm příček níže postavená Bouzková zvítězila nad Britkou Harriet Dartovou 6:2, 6:2 a Bartůňková zdolala 6:7, 6:2, 6:3 Němku Tatjanu Mariaovou. Neuspěla Kateřina Siniaková, která podlehla Japonce Naomi Ósakaové 2:6, 7:5, 1:6. Dalibor Svrčina prohrál s Italem Lucianem Darderim 3:6, 7:6, 4:6, 4:6.
Češi mají ve 3. kole posledního turnaje sezony ve dvouhře šest zástupců. Již předtím postoupili také wimbledonská šampionka Linda Nosková, Karolína Muchová a Jiří Lehečka.
Čerstvě jednadvacetiletý Menšík porazil 143. hráče světa Rodionova po dvou a půl hodinách hry. Pomohlo mu 14 es a 47 vítězných míčů, přišel jen jednou o servis. Ve 3. kole US Open je potřetí v kariéře a vyrovnal si v New Yorku dosavadní maximum. V dalším kole narazí na domácího Learnera Tiena, nebo Francouze Gaëla Monfilse.
Menšík získal první set díky brejku v šesté hře. Ve druhé sadě sice ve stejném gamu o podání přišel a Rodionov srovnal, v dalším průběhu už ale český tenista na podání nezaváhal. Třetí sadu získal po dvou brejcích a ve čtvrtém setu prolomil Rakušanův servis v osmém gamu. Proměnil hned první mečbol.
Bouzková se střetne se Šwiatekovou
Osmadvacetiletá Bouzková, která plní roli nasazené pětadvacítky, si vyrovnala na US Open maximum. Ve třetím kole byla ve Flushing Meadows také před třemi lety. Dartovou, 131. hráčku světa, porazila za hodinu a 17 minut. Nečelila jedinému brejkbolu, soupeřce čtyřikrát servis vzala.
„Myslím, že to ode mě byl od začátku do konce solidní zápas. Držela jsem si tu úroveň a pomohl mi servis, za což jsem ráda. Naopak soupeřce podání moc nepomáhalo. Cítila jsem, že jsem na ni dávala tlak, což mi pomohlo na returnových gamech,“ řekla Bouzková, která příště bude hrát se šestinásobnou grandslamovou šampionkou Polkou Igou Šwiatekovou.
V prvním setu vítězka letošních turnajů v Bogotě a Nottinghamu získala brejky ve třetí a sedmé hře. Ve druhé sadě pak Bouzková utekla do vedení 4:0 a utkání ukončila při druhém mečbolu. S bývalou světovou jedničkou Šwiatekovou se utká počtvrté, zatím ji neporazila a neuhrála proti ní ani set.
V úspěšné premiéře na US Open pokračuje i Bartůňková, která postoupila do 3. kola ve třetím grandslamu v sezoně. Dvacetiletá rodačka z Prahy zdolala o devatenáct let starší Mariaovou po více než dvou hodinách hry. Příště může narazit na vítězku letošního Roland Garros Rusku Mirru Andrejevovou, kterou čeká duel s Němkou Evou Lysovou.
Bartůňková nevyužila v prvním setu dvakrát náskok brejku a přišla o sadu ve zkrácené hře, kde prohrála 5:7. V dalším průběhu se ale mohla opřít o servis, ve druhé sadě prolomila dvakrát soupeřčin servis a ve třetím setu utekla brzy do vedení 3:0. Mariaová sice snížila na 2:3, v šesté hře ji ale Bartůňková znovu „brejkla“ a duel poté dopodávala.
Siniaková litovala: Nehrála jsem svůj nejlepší tenis
Siniaková, která prošla do druhého kola US Open po čtyřech letech, bojovala se čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou a nasazenou třináctkou Ósakaovou přes dvě hodiny. Nepomohlo jí ani 23 vítězných míčů, přišla šestkrát o podání. S japonskou soupeřkou, která přišla na kurt opět ve speciálních šatech, prohrála třetí ze čtyř vzájemných zápasů. Ósakaové pomohlo také 11 es.
Třicetiletá Siniaková se v prvním setu nedostala k brejkbolu a o sadu přišla kvůli dvěma ztraceným servisům. Ve druhém dějství Češka prohrávala už 3:5, podařilo se jí ale čtyřmi gamy v řadě odvrátit konec. Do rozhodující sady pak neměla dobrý vstup a prohrávala 0:3. V pátém gamu neproměnila za stavu 1:3 dva brejkboly, následně přišla o podání ještě jednou a Ósakaová duel dotáhla.
„Určitě si moc vážím toho, jak jsem otočila druhý set z 3:5 na 7:5 proti tak skvělé hráčce. Nehrála jsem svůj nejlepší tenis, přesto jsem utkání dotáhla do třetího setu. Mrzí mě, že mi pak v něm utekl začátek. Přišlo mi, že čím jsem hrála lépe, tím ona měla lepší odpověď,“ uvedla Siniaková.
Siniaková bude pokračovat v New Yorku ještě ve čtyřhře po boku domácí Taylor Townsendové. S Američankou mohou zkompletovat společnou sbírku titulů ze všech čtyř grandslamů.
Svrčina nevyužil nabídnutých příležitostí
Ve dvouhře dohrál také Svrčina. S nasazenou jednadvacítkou Darderim prohrál po třech hodinách a 44 minutách a nevyužil šanci na premiérový postup do 3. kola grandslamu. Nepomohlo mu ani 70 vítězných míčů, přišel desetkrát o servis a zaznamenal 20 dvojchyb. Darderi zahrál 16 es.
Třiadvacetiletý Svrčina, který do hlavní soutěže prošel z kvalifikace, vstoupil do utkání brejkem, poté ale prohrál čtyři hry v řadě a o první sadu přišel. Ve druhém setu český hráč smazal manko 2:4 a uspěl v tie-breaku poměrem 7:5. Třetí sadu ale Svrčina prohrál po sérii třech ztracených servisů v koncovce a ve čtvrtém setu nevyužil třikrát náskok brejku. Od stavu 4:3 prohrál tři hry a utkání ukončil proti druhému mečbolu dvojchybou.
„Zápas byl náročný a kvalitní. Se soupeřem se dobře známe. Myslím, že to bylo vidět. Byli jsme na sebe dobře připraveni. Škoda šancí, které jsem nevyužil ve třetím a čtvrtém setu, ale prostě to tak dopadlo. Vezmu si z toho ponaučení,“ řekl Svrčina. „Pobyt tady už je pro mě dlouhý, takže ani mentálně jsem to nezvládl tak, jak bych si představoval. Ale to k tenisu patří,“ doplnil.