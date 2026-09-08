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US Open ONLINE: Nosková - Sabalenková. Češka ztratila první set v tie-breaku

Linda Nosková ve čtvrtfinále US Open
Linda Nosková ve čtvrtfinále US OpenZdroj: ČTK
Světová jednička Aryna Sabalenková
Linda Nosková v akci
Čtvrtfinálová soupeřka Lindy Noskové Aryna Sabalenková
Aryna Sabalenková nastupuje k utkání s Lindou Noskovou
Česká tenistka Linda Nosková
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Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
US Open
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Tenistka Linda Nosková bojuje o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka čelí na newyorském betonu vítězce posledních dvou ročníků Bělorusce Aryně Sabalenkové. V případě výhry by se nejen dostala do druhého grandslamového semifinále v kariéře, ale postarala by se i o to, že by Sabalenková přišla po US Open o pozici světové jedničky. První set v tie-breaku získala Běloruska. Duel sledujte od 17:30 ONLINE na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE 2. set
17700610

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