Obrovské drama na US Open. Alcaraz v půl čtvrté ráno prohrál a titul neobhájí
Španělský tenista Carlos Alcaraz titul na US Open neobhájí. Druhý nasazený hráč ve čtvrtfinále po čtyři a půl hodiny dlouhé bitvě prohrál 7:6, 1:6, 3:6, 6:1 a 6:7 s domácím Benem Sheltonem.
Třiadvacetiletý Alcaraz se v New Yorku představil po čtyřměsíční pauze zaviněné zraněním zápěstí. Dnes v rozhodujícím super tie-breaku vítěz sedmi grandslamů vedl 5:3, ale nakonec ho ztratil 7:10. Zápas skončil v půl čtvrté ráno.
Shelton bývalou světovou jedničku Alcaraze porazil poprvé v kariéře, všechny tři dosavadní zápasy s ním prohrál. V semifinále ve Flushing Meadows třiadvacetiletého Američana čeká krajan Frances Tiafoe.