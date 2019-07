Wimbledon 2019 | Štěpánek o Djokovičovi a vyhlídkách pro Federera: Ještě si je užijte! | iSport.cz

Celý sportovní svět byl v neděli odpoledne přikovaný u záběrů z wimbledonského centru, kde se odehrával další historický střet tenisových dějin. Radek Štěpánek si ale svou porci zábavy musel nejdřív odpracovat. „Trénoval jsem s Grigorem, první tři sety jsem nestihl, ale viděl jsem to nejdůležitější,“ usmívá se Štěpánek.

Co ve vás ten velký zápas zanechal?

„Co tihle tři, když hrají proti sobě, předvádí, to je vrchol tenisu. Těžko se bude hledat lepší wimbledonské finále, s tolika zápletkami, v takové atmosféře, s tak kvalitním tenisem. Učarovalo mně, jak se Novak se stoickým klidem vyrovnával se vším, co se v zápase odehrávalo. Měl dva jedna na sety, do čtvrtého se snažil vrátit, pátý byl jak na houpačce.“

Čekal jste takový vývoj?

„Myslel jsem, že v pátém setu budou Rogerovi chybět síly, že hrát proti Rafovi a Djokovi bude na něj moc. Ale znova se ukázalo, že tráva je jeho domovem. Vyšponoval se k neuvěřitelnému výkonu, rozdíl byl opravdu pár míčů. Pro fanoušky to byla neuvěřitelná podívaná a byla to obrovská reklama našemu sportu. Myslím, že Novak cítil, že Roger, co se týče podpory, má převahu, ale se stoickým klidem, vnitřní silou se s tím porval a vyrovnal.“

Nadržování publika ve Wimbledonu Federerovi bylo po zápase velké téma…

„Vždycky se vám hraje líp, když za vámi centr kurt stojí.