Sobotní program ve Wimbledonu znamenal konec dvou českých nadějí, Jakub Menšík svůj boj o osmifinále vůbec nezvládl, s Flaviem Cobollim prohrál 0:3 na sety a turnaj pro něj končí. To loňská vítězka Barbora Krejčíková ovládla proti Emmě Navarrové alespoň první set, další dva ale i kvůli nevolnosti ztratila a i ona se s turnajem loučí.

Devětadvacetiletá Krejčíková, která plnila v All England Clubu roli turnajové sedmnáctky, dohrávala duel s Navarrovou se zdravotní indispozicí. V průběhu třetího setu si vzala pauzu na ošetření, v závěru utkání se na kurtu rozplakala. Na turnaji, který vloni ovládla, prohrála po devíti předchozích výhrách.

Krejčíkové dnes nepomohlo ani 34 vítězných míčů, udělala 53 nevynucených chyb. Loňská čtvrtfinalistka Navarrová, která v prvním kole vyřadila Petru Kvitovou, jich měla jen 11. V dalším kole se utká s nasazenou sedmičkou Ruskou Mirrou Andrejevovou.

Svěřenkyně trenéra Jiřího Nováka Krejčíková vyhrála první set díky dvěma brejkům, od stavu 0:1 získala pět her po sobě. Ve druhém setu ale neudržela vedení 2:1 s brejkem a poté, co Navarrová prolomila servis české hráčky i v osmém gamu, dospěl duel do třetího setu.

Před jeho začátkem opustila Krejčíková kurt a hned ve druhém gamu nevyužila pět brejkbolů. Navarrová vzápětí servis české hráčky prolomila. Úřadující šampionka reagovala, ale když ztratila další servis na 2:3, vzala si pauzu na ošetření. Opět srovnala, ale ani poté podání neudržela. Za stavu 3:5 odešla na okraj kurtu, kde se rozplakala. Přestože ještě za potlesku fanoušků na dvorci číslo 1 snížila, Navarrová vzápětí duel doservírovala.

Wimbledon - Ženy - 2025 Krejčíková 1 6 3 4 Navarrová 2 2 6 6

Menšík nenavázal na předchozí triumfy nad Američanem Marcosem Gironem a Francouzem Hugem Gastonem. Proti turnajové dvaadvacítce Cobollimu si vypracoval jediný brejkbol, který neproměnil. Ital naopak získal jeho servis pětkrát. Celkem měl 17 brejkbolů.

Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse, který byl posledním českým zástupcem v mužské dvouhře, neuspěl ve třetím kole grandslamu počtvrté a podruhé v tomto roce. Ve stejné fázi dohrál také v lednu na Australian Open.

Menšíkovi dnes nepomohlo ani 11 es. Udělal sedm dvojchyb a 38 nevynucených chyb. Soupeř jich měl 17.

Vítěz letošního turnaje v Miami nezachytil ani jednou úvod setu. Vždy přišel v prvním gamu o servis a následně se těžko prosazoval na returnu. První sadu ztratil za 27 minut a neúspěšně vstoupil i do druhého setu.

Českému tenistovi nepomohla ani dvouhodinová přestávka kvůli dešti. Po návratu manko brejku nedohnal a za stavu 4:5 neproměnil svůj jediný brejkbol v utkání. Na začátku třetí sady mu Cobolli znovu sebral servis a duel dovedl k vítězství. Zápas zakončil čistou hrou.

Wimbledon - Muži - 2025 Cobolli 3 6 6 6 Menšík 0 2 4 2

Výsledky tenisového Wimbledonu

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Cobolli (22-It.) - Menšík(15-ČR) 6:2, 6:4, 6:2, Sinner (1-It.) - Martínez (Šp.) 6:1, 6:3, 6:1, Dimitrov (19-Bulh.) - Ofner (Rak.) 6:3, 6:4, 7:6 (7:0).

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

M. Andrejevová (7-Rus.) - Baptisteová (USA) 6:1, 6:3, Samsonovová (19-Rus.) - Kasatkinová (16-Rus.) 6:2, 6:3, Bouzasová (Šp.) - Jastremská (Ukr.) 6:1, 2:6, 6:3, Tausonová (23-Dán.) - Rybakinová (11-Kaz.) 7:6 (8:6), 6:3, Navarrová (10-USA) - Krejčíková(17-ČR) 2:6, 6:3, 6:4, Šwiateková (8-Pol.) - Collinsová (USA) 6:2, 6:3, Alexandrovová (18-Rus.) - Sönmezová (Tur.) 6:3, 7:6 (7:1), Bencicová (Švýc.) - Cocciarettová (It.) 6:4, 3:6, 7:6 (9:7).

Čtyřhra - 2. kolo:

Chromačevová, Stollarová (13-Rus./Maď.) - Detiucová, Šymanovičová (ČR/Běl.) 7:6 (7:2), 6:4, V. Kuděrmětovová, Mertensová (8-Rus./Belg.) - Bouzková, Danilinová (ČR/Kaz.) 6:2, 6:4, Cirsteaová, Kalinská (Rum./Rus.) - Sisková, Rachimovová (ČR/Rus.) 7:6 (9:7), 4:6, 6:2.