Wimbledon ONLINE: Muchová vs. Nosková. Kdo je favoritkou finále podle bookmakerů?
Dvě české tenistky ve finále Wimbledonu, to tady ještě nebylo! Karolína Muchová a Linda Nosková se v sobotu (17:00) porvou o nejcennější tenisovou trofej. Čeká se vyrovnaná bitva. Kdo se bude radovat z Mísy Venus Rosewaterové? Web iSport sleduje dění před historickým zápasem českého tenisu, přímo v All England Clubu je redaktor Jan Jaroch, který přináší dojmy z místa.
Zprávy ze dne 10. července 2026
Kde se bude dát sledovat finále Wimbledonu 2026 v TV? Ryze české finále z All England Clubu vysílá stanice Eurosport 2. Souboj mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou však uvidíte exkluzivně také na programu Prima, který na tento zápas zakoupil vysílací práva. ONLINE přenos můžete sledovat na webu iSport. Více čtěte ZDE >>>
Ryze české finále na nejslavnějším tenisovém jevišti v All England Clubu? To tady ještě nebylo. V sobotu se odehraje velkolepá bitva o wimbledonský trůn mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. Dvěma kamarádkami, které stály bok po boku ve čtyřhře při poslední olympiádě v Paříži. Naposledy se ve finále nejslavnějšího grandslamu potkaly dvě hráčky z jedné země v roce 2009, kdy Serena Williamsová zdolala svou starší sestru Venus. Jak vnímají jedinečný český úspěch v zahraničí? Více čtěte ZDE >>>
Osud je vodí různými konci. V sobotu budou hrát Karolína Muchová s Lindou Noskovou unikátní české finále Wimbledonu. Před dvěma lety na olympiádě v Paříži je ale zranění Markéty Vondroušové svedlo do společného deblu, který bavil zemi odvážnou jízdou pavoukem a kupou žertovných historek. „Byly jsme rády, že nás nevyvedly z kurtu,“ smála se Muchová. Více čtěte ZDE >>>
Karolínu Muchovou a Lindu Noskovou čeká ve finále dvouhry ve Wimbledonu podle bookmakerů vyrovnaný zápas. Kurzově mírně favorizují zkušenější Muchovou, na kterou také míří zhruba dvě třetiny všech sázek. Šance jsou ale podle odborníků velmi vyrovnané a o tom, kdo grandslamový titul získá, budou rozhodovat detaily. Sázkové kancelářé zatím na Wimbledon přijaly sázky za více než miliardu korun.
Před Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou leží ve wimbledonském finále nejen sportovní nesmrtelnost, ale i poklad v hodnotě zhruba 153,4 milionu korun. Až poslední zápas turnaje rozhodne, jak si ho dvě Češky rozdělí: vítězka si odnese přes 102 milionů, poražená finalistka polovinu z této částky. Více čtěte ZDE >>>