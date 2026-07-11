Wimbledon ONLINE: Muchová vs. Nosková. Mladší Češka je jednu hru od vítězství
Dvě české tenistky ve finále Wimbledonu, to tady ještě nebylo! Karolína Muchová a Linda Nosková se rvou o nejcennější tenisovou trofej a pohádkovou odměnu pro vítězku, v přepočtu 102 milionů korun. Kdo se bude radovat z Mísy Venus Rosewaterové? Web iSport sleduje dění okolo historického zápasu českého tenisu, přímo v All England Clubu je redaktor Jan Jaroch, který přináší dojmy z místa.
Zprávy ze dne 11. července 2026
5:3. Karolína Muchová odvrací tři mečboly a prodlužuje finále. Nosková měla šanci ho zavřít, ale při první příležitosti pokazila behend, při druhé trestuhodně chybovala na returnu druhého servisu a třetí si soupeřka vyhrála sama hezkým zkrácením hry. Obecenstvo stojí na straně Muchové, zisku gamu aplauduje vestoje.
Pořadatelé už vynášejí kobereček na ceremoniál a připravují ho u kurtu, možná předčasně.
Na Muchovou se to valí, tenistka z Přerova dominuje a čistou hrou odskakuje na 5:2.
Nosková je dva gamy od titulu. Potřetí vzala chybující Muchové servis a vede 4:2. Na returnu soupeřku velmi převyšuje.
Nádherná výměna na konec pátého gamu. Nosková vodila Muchovou po kurtu, přelobovala ji a zakončila game vítězným forhendovým čopem - 3:2.
Muchová se lepší, čistou hrou srovnává na 2:2.
Muchová se dostala k prvním brejkbolům. Úvodní vyřešila Nosková forhendovým winnerem, druhý přímým bodem z podání. Při třetím pokazila rodačka z Olomouce forhend. Nosková jde opět do vedení 2:1, byť se v slabším gamu nemohla trefit do prvního servisu.
Ač byla pod tlakem a prohrávala 0:30, obhajuje si Muchová podání a srovnává na 1:1.
Obávám se, že Karolína Muchová prostě není zdravá. Nasvědčuje tomu čím dál víc.
Druhý set začíná čistou hrou stále skvěle servírující Nosková.
Na finále Wimbledonu si našly cestu princezna Kate, Martina Navrátilová, herečka Jodie Fosterová či Maria Šarapovová.
Za 32 minut končí první set, Karolína Muchové není ve své kůži a nedokáže čelit palebné síle Lindy Noskové, která jí podruhé v zápase bere podání a sadu získává 6:2. Pátý setbol dlouhého gamu využívá chytrým lobem.
Ani při čtvrtém gamu na podání nenabídla Nosková Muchové brejkbol a pohodlně navýšila náskok na 5:2. Její krajance se hra na returnu nedaří.
4:2, Muchová ukazuje šikovnost, pohodový game končí hezkým kraťasem.
Podle statistik je zatím velký rozdíl: Nosková v útoku 41 procent zápasu, Muchová 15.
Nosková je zatím suverénní a již vede 4:1. Poprvé se šlo při jejím podání přes shodu, ale situaci rozštípla přímým bodem ze servisu a vítěznou delší výměnou, v níž měla zase tlak.
Dva brejkboly pro zatím aktivnější Noskovou. První Muchová smazala esem, které jen lízlo čáru. Ten druhý už Nosková proměnila, když tlak ve výměně završila vítězným bekhendem – 3:1.
Zatím vládne podání, po sedmi minutách je to 2:1 pro Noskovou, která si udržela servis čistou hrou.
Muchová ztrácí při prvním gamu na servisu jediný fiftýn – 1:1.
I přes úvodní nevynucenou chybu si Nosková pohodlně podání drží – 1:0.