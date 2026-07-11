Wimbledon ONLINE: Muchová vs. Nosková, už se to blíží! Trofeje předá princezna Kate
Dvě české tenistky ve finále Wimbledonu, to tady ještě nebylo! Karolína Muchová a Linda Nosková se v sobotu (17:00) porvou o nejcennější tenisovou trofej. Čeká se vyrovnaná bitva. Kdo se bude radovat z Mísy Venus Rosewaterové? Web iSport sleduje dění před historickým zápasem českého tenisu, přímo v All England Clubu je redaktor Jan Jaroch, který přináší dojmy z místa.
Zprávy ze dne 11. července 2026
Český velvyslanec ve Velké Británii Václav Bartuška o reakcích kolegů z diplomatických kruhů na české finále: „Ti, kdo neznají tenis, jsou překvapení. Ti, kdo o tenisu něco vědí, obvykle jen s úsměvem řekli: už zase?“
Opomenout nelze ani Jodie Fosterovou, uznávanou americkou herečku, režisérku a producentku, kterou proslavil thriller Mlčení jehňátek.
Ještě jedno zajímavé jméno v royal boxu: Eileen Gu, světoznámá akrobatická lyžařka a modelka. Narodila se v USA, ale reprezentuje Čínu. Z olympijských her má ve 22 letech tři zlaté a tři stříbrné medaile. Je považována za jednu z nejúspěšnějších a nejvlivnějších sportovkyň současnosti.
A jak jsou na tom obě finalistky řečí čísel?
Karolína Muchová na dnešní rozehrávce.
Slavnostní ceremoniál po skončení finále ženské dvouhry se ponese ve vysoce prestižním duchu. Trofeje předá princezna z Walesu Kate, která je patronkou pořádajícího All England Clubu. Na kurtu ji budou doprovázet Deborah Jevansová, předsedkyně All England Clubu a Roy Colabawalla, prezident britské tenisové asociace LTA. U ceremoniálu bude asistovat také výkonná ředitelka klubu Sally Boltonová. Jakmile budou předány poháry, program bude pokračovat tradičními rozhovory přímo na kurtu, které s oběma finalistkami povede Annabel Croftová.
Před branami letošního wimbledonského finále zažívá světový tenis déjà vu, které však tentokrát vygradovalo do naprosto historických rozměrů. Na posvátné londýnské trávě se proti sobě postaví dvě Češky. Pro zemi s pouhými jedenácti miliony obyvatel je to extrémní triumf: poprvé v historii uvidí Wimbledon ryze české ženské finále. Proč tomu tak může být čtěte ZDE>>>
Na finále mají dorazit rodiče obou tenistek. Táta Karolíny Muchové Josef s manželkou Hanou a synem Filipem. Lindu Noskovou přiletěl podpořit otec Drahoš.
V očích bookmakerů je lehkou favoritkou Karolína Muchová, čeká se však velmi vyrovnaný zápas. Za zmínku stojí, že loni se dámské finále hrálo na jednu branku a Iga Šwiateková zdolala Amandu Anisimovovou za 57 minut 6:0, 6:0.
Zde oficiální program pro velkou sobotu, jednou bude sběratelskou cenností.
Jen kachnám na bývalém golfovém hřišti, kam má Wimbledon expandovat, je to asi jedno...
Jedenáctiletá Shirley Rodriguezová Yugsiová provede slavnostní hod mincí před finále dvouhry žen na Centrálním kurtu jako reprezentantka programu Wimbledon Junior Tennis Initiative (WJTI). Shirley byla do tohoto celoročního programu přizvána, když jí byly pouhé tři roky, poté co trenérský tým WJTI uspořádal bezplatné tenisové lekce na její základní škole ve Wandsworthu.
Je další krásný jasný den, teplota má šplhat k 30 stupňům, je i lehce větrno. České finále bude jako umpirový rozhodčí řídit Robert Balmforth.
Dobrý den z Londýna, do dámského finále Wimbledonu zbývá pět a půl hodiny a Sport je na místě.
Od čtvrtka mu v kapse neustále bzučel telefon. Jednou volali novináři s žádostmi o rozhovor, podruhé známí, kamarádi i kolegové. Téma většiny hovorů se točilo kolem Lindy Noskové, která se těší na očekávané wimbledonské finále proti Karolíně Muchové. „Psali mi lidi z Toronta nebo New Yorku a říkali mi: ‚Hele, dvě Češky ve finále Wimbledonu? To je šílená bomba,” usmívá se prezident přerovského tenisového klubu Petr Huťka, jenž Noskovou v minulosti trénoval. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Stojí v předsálí tenisové nesmrtelnosti, jen jedna si ale sáhne na wimbledonský titul. Bude to zručná dáma z Olomouce, která si touží pár týdnů před třicetinami splnit odvěký sen, či mladá ranařka z Přerova, jež má stále vše před sebou? Karolína Muchová s Lindou Noskovou dnes od 17 hodin na centrálním dvorci nejslavnějšího turnaje planety obstarají velkolepé finále krajanek, u kterého nemusí český fanoušek trnout. Buď jak buď, potřetí za poslední čtyři roky bude šampionka z Česka. Vše, co potřebujete vědět o finále ZDE>>>
Předehru celočeskému dámskému finále obstarali v pátek ve Wimbledonu na tréninkových kurtech Aorangi čeští hokejoví svalovci. Martin Nečas s Tomášem Plekancem poměřili své tenisové umění a výsledkem byla remíza. „Skončilo to 5:5, pak nás vyhodili,“ hlásil s úsměvem třiačtyřicetiletý Plekanec, manžel tenistky Lucie Šafářové. Ta v All England Clubu startuje v soutěži legend a rodina ji v Londýně už několik dní doprovází. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 10. července 2026
V případě české účasti ve finále grandslamu bývalo zvykem, že titulový zápas zakoupila pro přímý přenos Česká televize a byla alternativou pro placený Eurosport, který je dlouhodobým vysílatelem turnaje. Tentokrát k tomu nedojde a ČT objasnila důvod: konkurenční Prima předložila výrazně vyšší finanční nabídku a tento souboj vyhrála.
Ještě loni ve Wimbledonu sama hrála, letos poprvé dorazila na londýnskou adresu SW19 coby bývalá tenistka. V sobotu tak Petra Kvitová (36) usedne po boku Martiny Navrátilové do královské lóže, bude se kochat výhledem na celočeské dámské finále a nechá se překvapit, která z hrdinek posledních dvou týdnů bude její následovnicí. Rozhovor čtěte ZDE>>>
České tenistky dnes měly na programu tréninky před zítřejším finále. Jak vypadaly? Atmosféru přímo na místě popisuje redaktor Jan Jaroch ZDE>>>
- 1
- 2