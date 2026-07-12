Grandslam přesně po roce! Sinner bere druhý wimbledonský titul, servis měl zas stoprocentní
Na svůj pátý grandslamový titul čekal přesně rok. Na konci léta padl v New Yorku ve finále s Carlosem Alcarazem, při lednovém Australian Open nestačil na Novaka Djokoviče v semifinále. Daleko větší senzací však byl jeho pád ve druhém kole nedávného Roland Garros s Argentincem Juanem Manuelem Cerúndolem. Nyní je Jannik Sinner znovu na vrcholu, ve wimbledonském finále přehrál Němce Alexandera Zvereva po setech 6:7, 7:6, 6:3 a 6:4.
Je neohroženým vládcem světového žebříčku ATP, jenže na předchozích třech grandslamech mu to ani jednou neklaplo. Jannik Sinner letos zářil jen na podnicích Masters, postupně vyhrál v Indian Wells, Miami, Monte Carlu, Madridu i Římě.
Nejcennější triumf v sezoně však zapsala čtyřiadvacetiletá hvězda v londýnském All England Clubu, kde slavila podruhé v kariéře. Na wimbledonské trávě přehrála ve finále Němce Alexandera Zvereva, nedávného šampiona Roland Garros.
Světová trojka má na Sinnera pifku. Nestačila na něj podesáté za sebou a v sezoně už popáté. Po vzájemném utkání křepčil Zverev naposledy v osmifinále US Open 2023, od té doby sebral Italovi pouhé tři sety.
Jeden z nich právě ve finále Wimbledonu, kde si až do osmého gamu třetí sady drželi oba tenisté podání. O hru dřív dostal příležitost Zverev, jenž si vybojoval brejkbol. Při úderu ale spadl, nepříjemně došlápl a možná klíčovou výměnu prohrál. Sinner za ním okamžitě přiběhl, aby mu pomohl na nohy.
Incident Němce poznamenal. V další hře ztratil poprvé v utkání podání a posléze i třetí set 3:6. V tu chvíli byl Sinner na koni, Zverev naopak potřeboval otáčet. Nepovedlo se, na Sinnerův dominantní servis zkrátka recept nenašel.
Za stavu 3:3 navíc znovu ztratil podání. První dva brejkboly sice odvrátil esem a smečí, další už ale nikoliv. V předposlední výměně se za míčkem natahoval marně a při dalším přesném forehandu po lajně byl už naprosto bez šance.
Grandslamové tituly Jannika Sinnera
2x Australian Open (2024, 2025)
2x Wimbledon (2025, 2026)
1x US Open (2024)
Vzápětí Sinner padl na trávu a vstřebával svůj další obrovský úspěch. „Není lepšího místa, než hrát a vyhrát tady,“ radoval se s trofejí v ruce. „Je to úžasný pocit, ale chtěl bych pogratulovat Sašovi, že nedávno splnil základní misi a vyhrál grandslamový titul. Není zas tak daleko od toho být světovou jedničkou, tak se toho drž a jdi si za tím,“ vzkázal Sinner soupeři.
„Oba jsme začali dobře. Připravili jsme se na finále, jak jen to šlo, ať už v rámci taktiky nebo fyzické přípravy. Jsem fakt hodně spokojený nejen za to, jak to dopadlo, ale taky za předvedený výkon,“ hodnotil Sinner.
Devětadvacetiletý Zverev odehrál svůj nejlepší Wimbledon v kariéře, dosud byl v Londýně nejdále v osmifinále. „Mám za sebou docela slušné dva měsíce, fakt skvělé. S týmem jsme sem přijeli a nikdy nehráli ani čtvrtfinále, takže najednou být ve finále? To je prima,“ hlásil Zverev.
A poté se ještě na Sinnera s úsměvem otočil. „Janniku, zas tak v oblibě tě nemám. Tolikrát mě vyřadit? To je moc. Každopádně velká gratulace. Znovu jsi tady ukázal, proč jsi ten nejlepší hráč na světě,“ dodal poražený.