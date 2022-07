Nažhavená Krejčíková: Pomalý start, konec dobrý. Mladé nechodí pro rady

Byla v úvodním setu proti Blinkovové na vaší raketě nervozita?

„Malá, ta správná, nervozita byla. Po přechodech z jednoho povrchu na druhý jsem ze začátku nevěděla, co očekávat. Rozjezd byl pomalejší, ale čím déle se zápas hrál, tím jsem se zlepšovala a na konci jsem už hrála dobrý tenis.“

Po roce jste na Prague Open v roli obhájkyně titulu. Cítíte tlak i s ohledem na to, jak plné jsou tribuny?

„Naopak, je to úžasné. Já jsem na to čekala celý rok, až si zahraju v Česku. Těšila jsem se na fanoušky a atmosféru. Jsem doma a hraji tady strašně ráda.“

Loni jste přijela do Stromovky coby šampionka Roland Garros. Letošní sezona vám přináší i různá úskalí. Máte tak větší motivaci v Praze znovu uspět?

„Motivace je obrovská. Dlouho jsem nehrála a teď se snažím dostat do formy. Každé kolo se počítá. Jsem ráda, že se mi to první kolo podařilo a těším se na další.“

Kromě vás slavily postup i tři mladé Češky: Lucie Havlíčková, Dominika Šalková a Linda Nosková. Co říkáte na úspěchy juniorek?

„Je to super, že holky mají možnost tady hrát. Hodně jich dostalo volnou kartu do kvalifikace, a probojovaly se, nebo do hlavní soutěže. Je to super a přeji jim, aby se jim dařilo.“

Už si některá z nich přišla pro radu za grandslamovou šampionkou?

„Nepřišla!“ (směje se)

Znáte se s nimi osobně?

„To úplně ne, ale sleduji jejich progres a zápasy, když se holkám dařilo na grandslamech. Baví mě to sledovat a líbí se mi, že mladší generace nastupuje, že hraje dobře. Daří se jí a jednou nás zastoupí.“

Během července jste stihla odehrát zápasy na třech různých površích. To je docela neobvyklé…

„Bylo to náročné, ale já jsem teď v situaci, kdy potřebuji hrát co nejvíc zápasů. Proto jsme zvolili tento program. Věděla jsem, že to bude těžké a že budu muset hodně bojovat. Proto jsem tady, budu se snažit, abych se dostala co nejdál.“

Jak jste zvládla přechody z trávy na antuku a teď na tvrdý povrch?

„Z trávy to bylo hodně těžké. Tam jsem neměla vůbec čas, aklimatizovat se na antuku. Výkon byl velmi špatný, ale pak jsem si dala nějaký den volna a začali jsme se na antuce připravovat. Potřebovali jsme najít, jak na ní hrát. Hrála jsem na ní jak na betonu, což je špatně. Jakmile jsem si na antuku trošku zvykla, zase jsem se vrátila na beton. Na něm se cítím líp. Jsem ráda, že betonová sezona začíná.“

Tělo zatím drží?

„Musím to zaklepat, jsem zdravá, což je nejdůležitější. Zdraví drží a to je nejdůležitější k tomu, abych začala hrát dobře.“