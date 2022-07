Talent Šalková oslnila první výhrou: Třásla se mi ruka, ale pomohli diváci

Skoro celé dva sety to byla hra kočky s myší. V roli suverénky přitom zářila osmnáctiletá česká tenistka ze 421. pozice žebříčku. Šalková ničila Švýcarku In-Albonovou, 123. hráčku světa, vítěznými údery a vypracovala si vedení 6:1, 5:1 a 40:15.

Na osmnáctiletý talent z pražské Sparty ale v tu chvíli dolehla tíha okamžiku. „Tam už jsem si říkala, že chybí jen jeden míček. Začala jsem být nervózní a třásla se mi ruka. Prakticky jsem si to vykazila sama,“ vyprávěla pro Českou televizi.

Zkušenější In-Albonová postupně odvrátila šest mečbolů a měla šanci na obrat druhé sady. Češka rázem čelila za stavu 5:4 brejkbolům. „Začala jsem být ještě víc nervózní a ztuhly mi nohy,“ popisovala Šalková.

Desátou hru však nakonec na podání přece jen získala domácí hráčka a mohla začít slavit životní výhru. „Jsem ráda, že jsem poslední game zvládla. Diváci mě podrželi hlavně ve chvíli, kdy jsem ztrácela sebevědomí,“ děkovala fanouškům.

Česká tenistka si připsala na Prague Open už třetí výhru. Do hlavní soutěže se totiž prokousala z kvalifikace přes Australanku Astru Sharmovou a Rusku Natalii Vichljancevovou.

Povzbudivou zprávou je, že zkušenější soupeřky dokáže přehrávat útočným stylem. „Hraji rychlý tenis, soupeřky mě nestíhají. Pak jsem ale zpomalila ruku, když jsem začala být nervózní,“ vrátila se k dramatické koncovce zápasu s In-Albonovou.

Šalkovou ve 2. kole čeká české derby proti Marii Bouzkové.

Na centru v areálu pražské Sparty uspěla i vítězka juniorky Roland Garros Lucie Havlíčková, která udolala klubovou spoluhráčku Barboru Palicovou 6:2, 7:6 (5). „Za to vítězství jsem ráda. Je to moje první výhra na turnaji WTA a moc si jí cením. Výhra na Roland Garros mi dodala hodně sebevědomí a pomáhá mi v těžkých momentech, že si člověk vzpomene na to, co tam zahrál a dokázal,“ řekla na pozápasové tiskové konferenci Havlíčková.

Její další soupeřkou je nasazená jednička Anett Kontaveitová z Estonska, která v klidu zvládla duel s Jekatěrinou Gorgodzeovou z Gruzie 6:1, 6:0.