Ať si klidně řve. Cholerici Djokovič a Murray jsou v Austrálii jeden tým

Andy Murray prohrál všech pět finále Australian Open, čtyřikrát s Novakem Djokovičem. „Takže teď jsem tady hlavně kvůli tomu, abych jeho turnaj sabotoval,“ vtipkoval nový kouč srbské legendy. Opak je pravdou – jedenáctý titul z Melbourne Parku a rekordní pětadvacátý grandslam je to, pro co polovina někdejší velké čtyřky tenisu do Melbourne dorazila.

Jejich na podzim oznámená spolupráce vyvolala v bílém sportu poprask. Vždyť teprve před pěti měsíci ukončil sedmatřicetiletý Brit kariéru, a ač se se stejně starým Djokovičem znají od dvanácti let a vždy si rozuměli, rozhodně neměl myšlenky na tak brzký návrat do kolotoče. Život ale chodí zvláštními cestami. Tak jako jednoho listopadového odpoledne.

„Byl jsem zrovna na sedmnácté jamce a spoluhráč se mě ptal, co chci dělat a jestli neplánuji trénovat. Odpověděl jsem mu, že to je ta poslední věc, co bych teď chtěl,“ líčil Murray, který po kariéře propadl golfu. Za půl hodiny už seděl v autě a Djokovič mu do telefonu navrhl, zda by neměl zájem o místo v týmu někdejšího velkého rivala.

Zaskočený táta čtyř dětí si vyžádal čas. Doma ho však podpořili a on za dva dny kývl. „Je to výjimečná příležitost, škoda něco takového nezkusit,“ vysvětlil. A svět ti dva zprvu bavili slovními výměnami. Když Djokovič na sítích postoval obrázky z mimotenisových aktivit, odpověděl mu Murray: Běž trénovat! Když zase Brit ještě začátkem ledna lyžoval a ukázal své neobratné pokusy, reagoval ostřílený lyžař Djokovič: „Doufám, že se nezraní!“

Nyní už jde ale v Melbourne do tuhého a oba tvrdí, že jejich spolupráce není o vtípcích a zábavě. „Často si ji vážně užívám, ale když hrajete na nejvyšší úrovni, nemůžete se jen smát a lelkovat u kurtů. Když jsem tenis hrál, nikdy se ti nejlepší takhle nechovali. Spíš ti hůř umístění, a to byl taky důvod, proč nebyli nahoře,“ zvážněl Murray s tím, že by rád přispěl drobnými detaily k tomu, aby se Djokovič, momentálně až světová sedmička, v sedmatřiceti vrátil po roce bez grandslamového titulu tam, kde býval.

Vypráví se legendy o tom, jak dokáže být Srb náročný a agresivní na svůj tým. V přípravě i během ohnivých výstupů při zápasech. Ostatně tím byl vždy známý i Murray, což z jejich spolupráce dělá potenciálně třaskavou událost. Brit je však smířený s tím, že tentokrát bude na přijímající straně hrubozrnných výlevů. „Protože vím, pod jakým stresem na kurtu jste a že si ho budete chtít vybít na svém boxu. Pokud bude hrát ze všech sil, jsem s tím absolutně v pohodě,“ pravil.

V prosinci absolvovali Djokovič s Murraym soustředění ve Španělsku a o tom, jak bude jejich spolupráce dlouhá, rozhodne výsledek Australian Open. „Po turnaji si řekneme, jestli dává smysl pokračovat,“ naznačil Murray.