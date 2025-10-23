Ukrajinka plive na hvězdy: Jsou větší než já. Mluvila o testosteronu
Šokujícím tvrzením si na sebe upletla bič, ale zároveň taky přitáhla záři reflektorů. Řeč je o ukrajinské tenistce Martě Kosťukové (23). Momentálně 27. hráčka světového rankingu totiž prohlásila, že je nespravedlivé hrát proti dvěma nejlepším hráčkám současnosti Aryně Sabalenkové a Ize Swiatekové. Důvod? Docela bizarní. Ukrajinka si myslí, že by obě mohly mít vyšší hladinu testosteronu, a proto jsou nejlepší. „Všichni máme svou biologickou strukturu. Někteří mají hladinu testosteronu vyšší, a to rozhodně pomáhá,“ řekla v rozhovoru.
Žádný top výsledek v kalendářním roce 2025 dosud nezaznamenala. Naposledy Kosťuková padla ve Wuchanu začátkem října s českou soupeřkou Karolínou Muchovou hned v prvním kole. Od té doby nenastoupila, přesto víří vody.
Pro Tennis 365 prohlásila, že se cítí v zápasech proti Sabalenkové a Swiatekové znevýhodněna. „Když jsem hrála proti Swiatekové, vůbec jsem na ni nebyla připravená. Hrála jsem s ní před více než rokem a ona byla velmi silná. Vím, že s Arynou je to těžký boj vždy. Mám své vlastní dovednosti, ale nakonec jsou obě mnohem větší než já, mnohem vyšší než já, mnohem silnější než já,“ nechala se slyšet rodačka z Kyjeva.
Svá tvrzení má přitom absolutně nepodložená a už jen co se týče proporcí, neříká pravdu. V oficiálních zápisech na stránkách WTA stojí, že Kosťuková měří 175 centimetrů. Tedy pouze o centimetr méně než Swiateková. Sabalenková je pak vyšší než Ukrajinka o sedm centimetrů. Rozdíl? Ano, ale ne markantní na první dobrou.
Nemůžu se zvětšit o 10 kilo
Přesto si Kosťuková myslí, že je nespravedlivé proti dvěma nejlepším hráčkám světa hrát. Dohromady má s nimi negativní bilanci 0-7 na vzájemné zápasy.
„Všichni máme svou vlastní biologickou strukturu. Někteří mají vyšší hladinu testosteronu, někteří nižší. Je to prostě přirozené, a to rozhodně pomáhá. Cítím se menší než ony. Snažím se zjistit, jak bych mohla tyto hráčky porazit svými tenisovými dovednostmi, ale musím tvrdě pracovat. Musím běhat mnohem víc než ony,“ posteskla si Ukrajinka, ale přitom možná zapomněla, že žehrá na prapodstatu sportu, tedy že pro výhru musí být zkrátka člověk v jakémkoliv sportu silnější, vytrvalejší či rychlejší.
Kosťuková ale pokračovala. „Nemůžu se zvětšit o deset kilo ani o pět centimetrů, takže musím všechny dovednosti využít na sto procent. Dívám se na fotky, jak si u sítě podáváme ruce a vypadám mnohem menší než některé z mých soupeřek. Je to prostě součást sportu a pro mě je to velmi zajímavá výzva, kterou musím přijmout. Existuje mnoho věcí, které můžu udělat pro to, abych se zlepšila, ale mají nade mnou výhodu,“ uzavřela Kosťuková.
Běloruska Sabalenková reagovala na slova své ukrajinské konkurentky možná nejlépe, jak mohla. Nepouštěla se do žádné internetové přestřelky. Na své sociální sítě vložila fotky v bikinách, jak si užívá chvíle volna s kamarádkou a další tenistkou Paulou Badossaovou. Společně vyrazily načerpat síly do pětihvězdičkového resortu v Dubaji. „Tolik potřebný dívčí den s mou nejlepší kamarádkou,“ připsala Sabalenková k fotkám.
Otázka vyšší hladiny testosteronu se v ženském sportu řešila a řeší nejčastěji v atletice či bojových sportech. Otázkou je, jakou reakci obecně vyjádření Kosťukové vyvolá do budoucna.