Vysvědčení českých tenistů: teenagerka Valentová za jedna, Macháč sešel z cesty
Sezonu začínala na menších turnajích ITF a končila ve finále WTA podniku v japonské Ósace. Osmnáctiletá Tereza Valentová, loňská šampionka juniorského Roland Garros, vystoupala během roku žebříčkem o 201 míst a jako jediná z českých tenistů a tenistek obdržela ve vysvědčení Sportu a iSport.cz čistou jedničku za posledních 12 měsíců na túře. Jak si vedli ostatní?
Tomáš Macháč (25 let)
známka: 4
Největší úspěchy – dvouhra: titul Acapulco (ATP 500), čtvrtfinále Dallas (ATP 500), 4. kolo US Open
Zápasová bilance – dvouhra: 23:19
Pohyb na žebříčku: -7 (z 25. na 32. místo)
Prize money: 2 161 964 USD
Jak velký talent v tomhle šikulovi s kočkovitým pohybem vězí, ukázal v únoru v Acapulcu, kde vyhrál velmi silně obsazený turnaj a vylétl až do top 20. O to trpčí je, že se až příliš muselo diskutovat o jeho pěti skrečovaných zápasech či startech na exhibičních akcích, jimiž nešetří. Macháč je atraktivní hráč a horké zboží na trhu, čehož ochotně využíval k rychlému výdělku. Dlouhodobě na to však může doplácet, což se také potvrdilo. Jen 23 výher v sezoně na ATP Tour je o 10 méně než loni. A žebříčkový propad ve věku, kdy má tenhle neoddiskutovatelný talent stoupat, také o něčem vypovídá.
Jakub Menšík (20 let)
známka: 2
Největší úspěchy – dvouhra: titul Miami (ATP 1000), čtvrtfinále Madrid (ATP 1000)
Zápasová bilance – dvouhra: 36:22
Pohyb na žebříčku: +29 (ze 48. na 19. místo)
Prize money: 2 652 860 USD
Supertalent ohromil titulem na tisícovce v Miami, kde skolil ve finále svůj vzor Novaka Djokoviče a ukázal, na co má, když se mu vše sejde. Slušně mu vyšla i antuková sezona, po ní se již ale natěšení fanoušci ničeho extra nedočkali, naopak je frustrovala až příliš opatrná hra dlouhána z Prostějova. Stále však nelze zapomínat na to, že teprve v září bylo Menšíkovi 20 let a absolvoval první celou sezonu na největších turnajích. V zápasech na ATP Tour měl loni skóre 25:20, letos již 33:20. Pokrok je stále vidět, byť vyjma Miami není tak křiklavý.
Dalibor Svrčina (23 let)
známka: 1-
Největší úspěchy – dvouhra: tituly Púne, Barletta a Cancún (challengery), 2. kolo Šanghaj a Toronto (obojí ATP 1000)
Zápasová bilance – dvouhra: 47:29
Pohyb na žebříčku: +129 (z 225. na 96. místo)
Prize money: 408 641 USD
Zdá se, že velký juniorský talent našel cestu, jak se prosadit do nejvyšších pater. Rok začínal ve třetí stovce a končí ho jako 97. na světě. Především díky úspěchům na chellengerech, které letos vyhrál hned tři a zvlášť ten poslední v mexickém Cancúnu byl velký. Subtilní Svrčina vyrostl jen do 178 centimetrů, tenis má založený na extrémní herní inteligenci, šikovnosti, skvělém pohybu a bekhendu. Forhend a především podprůměrné podání ho ale obvykle držely zpátky. I na těch však pracuje, což se propsalo do jeho zatím kariérní sezony.
Vít Kopřiva (28 let)
známka: 1-
Největší úspěchy – dvouhra: tituly Nonthaburi a Neapol (challengery), čtvrtfinále Marrákeš (ATP 250), 3. kolo Řím (ATP 1000)
Zápasová bilance – dvouhra: 42:30
Pohyb na žebříčku: +29 (ze 130. na 101. místo)
Prize money: 674 433 USD
Kluk z challengerů zažil sezonu mnoha poprvé. Premiérově se díky povedené antukové části roku, v níž je nejsilnější, protloukl do elitní stovky. Poprvé odehrál hlavní soutěž na všech čtyřech grandslamech a připsal si na nich rovněž úvodní výhru (Roland Garros). A mohlo jich být i víc, kdyby ve Wimbledonu neztratil vedení 2:0 na sety. Ze svého potenciálu se tomuhle dříči letos podařilo vyždímat mnoho.
Jiří Lehečka (24 let)
známka: 1-
Největší úspěchy – dvouhra: titul Brisbane (ATP 250), finále Queens (ATP 500) a Brusel (ATP 250), čtvrtfinále US Open, 4. kolo Australian Open
Zápasová bilance – dvouhra: 41:23
Pohyb na žebříčku: +11 (z 28 na 17. místo)
Prize money: 2 596 590 USD
Po nejlepší sezoně kariéry si může odškrtnout všechny cíle, které si do roku 2025 dal - vyhrál druhý turnaj na ATP Tour, podruhé postoupil do čtvrtfinále grandslamu, v rankingu se premiérově posunul do top 20, vydržel zdravý. Již méně viditelným zato taktéž zásadním faktem je, že zvedl průměrnou úroveň své hry – proti soupeřům mimo elitní dvacítku pořadí zapsal výbornou bilanci 33:11, a to si ji ještě zhoršil na konci roku, kdy už mu docházely síly. I proti sokům z desítky (skóre 4:6) si vedl zdatně, z čehož vystupuje únorový triumf v Dauhá nad Carlosem Alcarazem či daviscupový skalp Taylora Fritze. Tenhle pracant a detailista dělá vše tak, jak se má. A to se mu i v budoucnu vrátí.
Barbora Krejčíková (29 let)
známka: 3
Největší úspěchy – dvouhra: čtvrtfinále US Open, 4. kolo Cincinnati (WTA 1000), čtyřhra: titul Soul (WTA 500)
Zápasová bilance – dvouhra: 16:9, čtyřhra: 11:4
Pohyb na žebříčku: -55 (z 10. na 65. místo)
Prize money: 1 293 383 USD
Muchovou s Vondroušovou doplňuje Krejčíková na trio skleněných českých hvězd. I ji kosí neustálé zdravotní potíže. Kvůli vážným komplikacím se zády začala sezonu až v půli května a nedohrála ji celou pro zranění kolene. Když se však jen trochu dostala do rytmu, ukazovala, že její místo je pořád v tenisové hierarchii extrémně vysoko. Potěšující je objevená symbióza s koučem Jiřím Novákem, z níž by mohla těžit.
Karolína Muchová (29 let)
známka: 3
Největší úspěchy – dvouhra: čtvrtfinále US Open, semifinále Dubaj (WTA 1000) a Linz (WTA 500)
Zápasová bilance – dvouhra: 26:17
Pohyb na žebříčku: +3 (z 22. na 19. místo)
Prize money: 2 119 265 USD
Když kvůli bolavému zápěstí hrajete třetinu sezony, a ještě tu nejdůležitější, bez obouručného bekhendu, zázraky se čekat nedají. Ani když se jmenujete Karolína Muchová. Jeden z největších talentů dámského tenisu se kvůli již klasickým zdravotním komplikacím nedokázal vyhrát do pohody, která by přinesla pronikavější úspěch. A tak Muchové stále zůstává jediný titul z WTA Tour z malého podniku v Soulu, který získala už před šesti lety. Pro tenistku jejích kvalit absurdní bilance.
Marie Bouzková (27 let)
známka: 2-
Největší úspěchy – dvouhra: titul Praha (WTA 250), semifinále Monterrey (WTA 500)
Zápasová bilance – dvouhra: 31:21
Pohyb na žebříčku: +3 (ze 45. na 42. místo)
Prize money: 1 044 483 USD
Čtvrtou sezonu za sebou končí coby příslušnice elitní padesátky žebříčku, dokázala během ní vyhrát druhý WTA titul a po třech letech opět doma v Praze. Stále však zůstává otázkou, jak vysoko může myslet se svým méně průrazným tenisem a zda není pozice kolem padesátky přesně to, na co má. Na tohle téma bude hledat odpověď příštích pár sezon, co ještě bude trvat její prime time.
Markéta Vondroušová (26 let)
známka: 2-
Největší úspěchy – dvouhra: titul Berlín (WTA 500), čtvrtfinále US Open, čtvrtfinále Abú Zabí (WTA 500)
Zápasová bilance – dvouhra: 18:10
Pohyb na žebříčku: +5 (z 39. na 34. místo)
Prize money: 1 445 073 USD
Když není zdravotně rozsypaná, patří wimbledonská šampionka do top 10. Za poslední dvě sezony ale Vondroušová sehrála pouhých 22 turnajů, což je průměrná porce na jeden běžný rok. Přetrvávající potíže s levým ramenem hrací paže i zraněné koleno, kvůli němuž odstoupila před čtvrtfinále US Open, jí pokazily další sezonu. Pokud však byla zdravá, vedla si dobře. Travnatý titul z grandslamově obsazené pětistovky v Berlíně hned při druhém turnaji po dlouhé pauze či účast mezi nejlepší osmičkou ve Flushing Meadows hovoří jasně.
Sára Bejlek (19 let)
známka: 1-
Největší úspěchy – dvouhra: tituly Queretaro, Rende a Makarská (vše WTA 125), čtvrtfinále Praha (WTA 250), 2. kolo Roland Garros
Zápasová bilance – dvouhra: 41:17
Pohyb na žebříčku: +62 (ze 142. na 80. místo)
Prize money: 344 937 USD
Na konci sezony chytila maličká bojovnice ohnivou formu. Vyhledávala turnaje exkluzivně na antuce, vyhrála 15 ze 17 posledních zápasů a zabudovala své jméno hluboko v elitní stovce. To jí zaručuje, že se v lednu při Australian Open poprvé v kariéře dostane přímo do hlavní soutěže grandslamu. To je skvělý odrazový můstek pro to, aby mohla prokázat svůj talent a ještě stoupat.
Kateřina Siniaková (29 let)
známka: 1-
Největší úspěchy – dvouhra: titul Varšava (WTA 125), semifinále Soul (WTA 500) a Kluž (WTA 250), čtvrtfinále Wu-chan (WTA 1000). Čtyřhra: tituly Australian Open, Dubaj (WTA 1000), Soul (WTA 500), Wu-chan (WTA 1000), titul smíšená čtyřhra Wimbledon
Zápasová bilance – dvouhra: 37:22, čtyřhra: 43:11
Pohyb na žebříčku: -2 (ze 46. na 48. místo)
Prize money: 2 146 427 USD
Vybudovala si renomé asi nejlepší světové deblistky třetího tisíciletí, když vyhrála Australian Open, smíšenou čtyřhru ve Wimbledonu a popáté zakončila rok jako deblová jednička. Sama sebe však považuje hlavně za singlistku. V ní tahle bojovnice platí za lepší průměr. Letos na grandslamech vyhrála jediný zápas, přesto nastřádala díky povedené koncovce dostatek bodů, aby končila sezonu popáté v řadě v páté desítce. Během ní odehrála železná žena astronomických 120 zápasů napříč všemi soutěžemi a přežila bez vážnějších zranění.
Tereza Valentová (18 let)
známka: 1
Největší úspěchy – dvouhra: tituly Porto a Grado (oba WTA 125), finále Ósaka (WTA 250), semifinále Praha (WTA 250)
Zápasová bilance – dvouhra: 47:12
Pohyb na žebříčku: +201 (z 261. na 60. místo)
Prize money: 439 017 USD
Rozesmátá teenagerka z pražského Hloubětína je českou skokankou roku. V žebříčku povýšila o 201 příček, vyhrála 47 zápasů z 59 a aktivním celodvorcovým tenisem si řekla o velkou pozornost mezi profesionálkami. Vyhrála dva turnaje nižší úrovně WTA, během celého roku rostla před očima a udivovala bojovností i mentální odolností v těžkých chvílích. Tahle nová krev českého tenisu může mířit hodně vysoko.