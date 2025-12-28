Macarena, podání spodem a triumf muže. Sabalenková podlehla Kyrgiosovi ve dvou setech
Tenista z 671. místa žebříčku ATP porazil ženskou světovou jedničku. Nick Kyrgios v exhibici nazvané Battle of the Sexes zdolal Arynu Sabalenkovou za necelou hodinu a půl 6:3, 6:3. V Dubaji jejich rozporuplnému zápasu přihlíželo šest tisíc diváků. Australanovi nevzal vítězství ani handicap, když se hrálo pouze s jedním podáním a jeho část kurtu byla o 80 centimetrů širší a víc než metr delší než ta Bělorusky.
„Moc lidí by se neodvážilo přijmout tuhle výzvu a skóre bylo nakonec těsné,“ chválil svou kamarádku vítěz. „Několikrát mi vzala servis a musel jsem vážně makat, byla to těžká bitva,“ líčil v propoceném tričku Kyrgios, jenž kvůli zraněním sehrál na okruhu ATP za poslední tři sezony pouhých šest zápasů.
Sabalenková uznala, že čelila síle, na níž není zvyklá. „Když hrajete proti muži, vše je o tolik rychlejší. Ale předvedla jsem dobrý zápas, cítila jsem se skvěle, zatímco on byl už unavený. Příště už budu vědět, jak na něj. Ráda bych si to zopakovala,“ vyzývala Běloruska k odvetě.
Vzhledem k hodně rezervovaným reakcím tenisového světa a skoro nulové atmosféře na stadionu, který organizátoři označili za vyprodaný, ačkoliv dubajská hala má oficiální kapacitu 17 000 míst, se zdá osud repete silně nejistý.
Skepticky se před zápasem o bitvě pohlaví vyjádřili i přední čeští tenisté. „Nijak mě to nebere. Je to spíš exhibice, kterou potřebovali nějakým způsobem pojmenovat a snažili se vyvolat nějakou, nechci říct kontroverzi, ale nějakou reakci diváků, kterou to vyvolalo, takže cíl si asi splnili. Ale moc mě to nezajímá,“ prohlásil Jiří Lehečka a Karolína Plíšková jeho názor sdílela. „Přijde mi to divné. Já bych třeba tohle nikdy nechtěla. Porovnávat s chlapem by mě nikdy nenapadlo. Pro mě jsou to dva odlišné sporty. Jak se chce ženská třeba silově srovnávat s chlapem?“ divila se někdejší světová jednička.
Duel, který zprodukovala agentura Evolve, jíž jsou Sabalenková i Kyrgios klienty, využili či zneužil odkazu proslulé Battle of the Sexes z roku 1973, kdy Billie Jean Kingová zdolala pětapadesátiletého Bobbyho Riggse 6:4, 6:3, 6:3 a pomohla tak otevřít bránu k emancipaci ženského tenisu. V Dubaji se o nic podobného nehrálo, šlo o dobře výdělečnou exhibici, na níž stály lístky od 2800 po 17 000 korun. A vysílací práva zakoupila mimo jiné i britská BBC, která vedle kritiky za tento krok čelila i stížnostem za špatnou kvalitu signálu.
Sabalenková na zápas přišla z patra ochozu rozverným krokem ve stříbrném třpytivém kabátě za zvuků songu Eye of the Tiger. Vzhledem k různě narýsovaným čarám dvorce si soupeři neměnili strany. Pravidlo o pouze jednom podání, které mělo eliminovat Kyrgiosovu největší zbraň, paradoxně víc škodilo Sabalenkové, jež se prala s vlastním servisem. Přišla o něj šestkrát a jen třikrát si ho podržela. Sama Kyrgiosovi dokázala vzít podání třikrát.
První sadu Kyrgios rozhodl rychle od stavu 3:3 ve svůj prospěch, v té druhé otočil z 1:3 a využil čtvrtý mečbol. Svou soupeřku počastoval i několika podáními spodem, Sabalenková si naopak při vybraném oddechovém čase ve druhé sadě zatancovala do rytmu songu Macarena. V hledišti se objevily mimo jiné hvězdy fotbalové minulosti – Brazilci Ronaldo a Kaká.