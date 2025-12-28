Bitva pohlaví, která rozděluje tenis: vše o dnešním zápase Sabalenková vs. Kyrgios
Cynický a bezohledný cirkus pro peníze. Střet světové tenisové jedničky Aryny Sabalenkové s kontroverzním Australanem Nickem Kyrgiosem má řadu odpůrců. Bitva pohlaví, jež proběhne dnes odpoledne v Dubaji, podle kritiků postrádá jakoukoliv pointu. „V době, kdy jsem byla světovou jedničkou, by mě porazil i junior,“ prohlásila wimbledonská šampionka Garbině Muguruzaová na téma srovnávání mužského a ženského tenisu.
Když BBC oznámila, že koupila vysílací práva na Bitvu pohlaví mezi urostlou Běloruskou a o tři roky starším australským potížistou, setkala se s řadou negativních reakcí. Podle nich tímhle krokem dodává britská veřejnoprávní televize na vážnosti akci, která si ji nezaslouží. „Zajímalo by mě, co na ní Arynu láká. Nejsem si jistá, že tenis něco takového potřebuje,“ pravila někdejší britská jednička Laura Robsonová, dnes televizní komentátorka.
Smysl utkání promovaného jako čtvrtý souboj pohlaví v dějinách je podle mnohých pouze finanční. Zápas Sabalenková - Kyrgios proběhne v ospalé povánoční době vhodné pro podobné show. Pořádá ho agentura Evolve, kterou založila Naomi Ósakaová a jež Australana i Bělorusku zastupuje.
Jde o nápad jejich společného agenta Stuarta Duguida, který prohlásil, že výdělek obou bude dobrý, avšak peníze prý nejsou hnacím motorem akce. „A co tedy? Nikomu na tomhle zápase, který si pořádají sami se svou agenturou, nezáleží,“ mračí se Rennae Stubbsová, bývalá elitní deblistka či trenérka Karolíny Plíškové.
Exhibice se jeví jako hazard s reputací ženského tenisu z několika důvodů. Aby se eliminovala účinnost podání, Kyrgiosovy největší zbraně, budou mít oba protagonisté jen jeden servis. Sabalenkové část dvorce pak bude o devět procent menší než Australanova.
Běloruska letos vyhrála US Open a celkem čtyři turnaje, dlouhodobě zraněný Kyrgios nastoupil v sezoně jen k pěti duelům, čtyři z nich prohrál a momentálně figuruje až na 673. místě pořadí ATP.
Nerovné podmínky i střet nejlepší hráčky světa s mužem, jenž má daleko do vrcholné formy, jsou podle známého australského kouče Rogera Rasheeda důvodem, proč ženský tenis nemůže bez ohledu na výsledek zvítězit.
„Myslím si, že je to z ženské strany situace, v níž všechny prohrávají… Upřímně řečeno mi to připadá dost urážlivé. Nevidím jediný okamžik, kdy by z toho mohla něco získat. I pokud se staráte o Sabalenkovou z komerčního hlediska, je tohle situace, v níž ji chcete mít?“ ptá se trenér, jenž dovedl Lleytona Hewitta do finále Australian Open 2005.
Bitva pohlaví otevřela tenistkám možnosti
Duel využívá odkazu proslulé „Battle of the Sexes“ z roku 1973, kdy Billie Jean Kingová zdolala pětapadesátiletého Bobbyho Riggse 6:4, 6:3, 6:3 a pomohla tak otevřít bránu k emancipaci ženského tenisu. Ten je dnes nejlukrativnějším ze všech ženských odvětví, v žebříčku nejlépe vydělávajících sportovkyň za rok 2025 je mezi nejlepší patnáctkou hned desítka tenistek.
O utkání se vyjádřila velmi rezervovaně i samotná Kingová. „Jedinou podobnost vidím v tom, že se střetne žena s mužem. Tím to končí. Náš zápas byl o společenské změně, to tenhle není…,“ prohlásila Kingová, která před dvaapadesáti lety dlouho odolávala Riggsovým výzvám.
V současné situaci může ženský sport porovnáním pohlaví jen tratit, hřímají kritikové. „S tím nesouhlasím, nic neriskuji. Předvedeme skvělý tenis a užijeme si to bez ohledu na to, kdo vyhraje,“ oponuje Sabalenková. „Muži jsou sice od přírody silnější, ale jen o tom to není. Tenhle zápas ženskému tenisu jen pomůže. Pro Nicka to nebude nic snadného. Budu s ním zápolit a ukážu, že ženy jsou silné a jejich zápasy zábavné,“ předestírá svůj pohled Běloruska.
Ne všichni ho sdílejí. „Těším se, ale myslím, že je nulová šance, že se Nick bude snažit ze všech sil,“ prohlásil bývalý americký tenista Sam Querrey. „Nickovo nasazení bude vždycky otázkou, takže mě ten zápas vlastně nezajímá,“ dodal jeho krajan Steve Johnson v narážce, že protagonisté si sami dají dobrý pozor, aby šlo spíš o neškodnou výdělečnou show než hazard s pověstí ženského tenisu.
Naplno porovnávat mužské a ženské schopnosti prý totiž nejde. „Během kariéry jsem měla mnoho sparingpartnerů a pokaždé jsem končila frustrovaná. Jak je možné, že nedokážu získat set proti někomu, kdo ani nehraje profesionálně? Nikdy jsem to nezvládla,“ přispěla do debaty bývalá světová jednička ze Španělska Garbině Muguruzaová.
Bitvy pohlaví v tenise
1973: Bobby Riggs (USA) - Margaret Courtová (Aus.) 6:2, 6:1
1973: Billie Jean Kingová (USA) - Bobby Riggs (USA) 6:4, 6:3, 6:3
1992: Jimmy Connors (USA) - Martina Navrátilová (USA) 7:5, 6:2