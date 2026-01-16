Předplatné

Česká paráda před Australian Open! Macháč i Menšík si zahrají o druhé tituly v kariéře

ČTK, iSport.cz
Tenis
Tenista Tomáš Macháč postoupil na turnaji v Adelaide do finále a zahraje si o druhý titul. V semifinále zdolal Američana Tommyho Paula 2:6, 6:3, 6:3. O druhý titul v kariéře si zahraje také Jakub Menšík na turnaji v Aucklandu. Do finále postoupil po výhře nad Fábiánem Maroszánem 7:6, 4:6, 6:1.

Macháč porazil druhého nasazeného 21. tenistu světa Paula potřetí ze čtyř vzájemných zápasů. Oplatil mu loňskou porážku z turnaje v Římě. Utkání vyhrál po necelých dvou hodinách, pomohlo mu také osm es a 32 vítězných míčů.

Svěřenec trenéra Daniela Vacka je ve finále turnaje ATP potřetí. Vloni triumfoval na turnaji ATP 500 v Acapulcu, kde porazil ve finále Davidoviche. Rok předtím naopak v rozhodujícím utkání o titul v Ženevě nestačil na Nora Caspera Ruuda.

Třetí nasazený Menšík je ve finále turnaje ATP podruhé a pokusí se napodobit loňský úspěch z turnaje Masters v Miami, kde porazil ve finále Srba Novaka Djokoviče. S o pět let starším Báezem, který vyřadil v semifinále Američana Marcose Girona 6:1, 6:4, se utká poprvé.

