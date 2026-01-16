Česká paráda před Australian Open! Macháč i Menšík ve finále, Siniaková má 33. titul
Tenista Tomáš Macháč postoupil na turnaji v Adelaide do finále a zahraje si o druhý titul. V semifinále zdolal Američana Tommyho Paula 2:6, 6:3, 6:3. O druhý titul v kariéře si zahraje také Jakub Menšík na turnaji v Aucklandu. Do finále postoupil po výhře nad Fábiánem Maroszánem 7:6, 4:6, 6:1.
Českým úspěchem už skončila v Adelaide ženská čtyřhra, v níž 33. turnajové prvenství v kariéře vybojovala Kateřina Siniaková. S Číňankou Čang Šuaj porazily ve finále ukrajinsko-americký pár Ljudmyla Kičenoková, Desirae Krawczyková 6:1, 6:4.
Macháč zdolal druhého nasazeného a 21. tenistu světa Paula potřetí ze čtyř vzájemných zápasů. Oplatil mu loňskou porážku z turnaje v Římě. Utkání vyhrál po necelých dvou hodinách, pomohlo mu také osm es a 32 vítězných míčů.
Svěřenec trenéra Daniela Vacka je ve finále potřetí. Vloni triumfoval na turnaji ATP 500 v Acapulcu, kde porazil ve finále Davidoviche. Rok předtím naopak v utkání o titul v Ženevě nestačil na Nora Caspera Ruuda.
Ve finále se Macháč utká s o dva roky starším Ugem Humbertem, se kterým se utká podruhé. Pokusí se mu oplatit předloňskou porážku ze semifinále turnaje v Tokiu, kde prohrál 3:6, 6:3, 2:6. Humbert je ve finále na okruhu ATP pojedenácté, usiluje o osmý titul.
Macháč, který vstoupil do sezony porážkou na turnaji v Brisbane s Jiřím Lehečkou, vyhrál v Adelaide čtvrtý zápas. Navázal na triumfy nad Španělem Jaumem Munarem, Francouzem Quentinem Halysem a Australanem Jamesem Duckworthem. Proti Paulovi musel poprvé otáčet nepříznivý vývoj.
Český tenista nevyužil v první sadě za stavu 2:1 čtyři brejkboly, prohrál následně pět her v řadě a poprvé přišel na turnaji o set. Ve druhé sadě už Macháč brejkbol ve čtvrtém gamu proměnil a vývoj srovnal.
V rozhodujícím setu byl klíčový už začátek. Macháč získal ihned soupeřův servis, utekl do vedení 2:0 a soupeři už do konce utkání nenabídl jediný brejkbol. Duel ukončil křížným forhendem na příjmu prvním využitým mečbolem.
Postupem do finále se 35. hráč světa Macháč dobře naladil na grandslamové Australian Open, které začne v Melbourne v neděli. Macháč v něm bude obhajovat loňské třetí kolo, letos ho na úvod čeká Bulhar Grigor Dimitrov.
Siniaková s Čang Šuaj získaly druhý společný titul, v říjnu 2024 triumfovaly v Kuang-čou. V adelaidském finále ovládly první set poté, co soupeřky ani jednou neudržely podání. Druhá sada byla vyrovnanější, ale v desáté hře si česko-čínská dvojice vypracovala mečbol a return Siniakové podávající Krawczyková nedokázala vrátit mezi čáry.
Světová deblová jednička Siniaková se vítězně naladila na úvodní grandslam sezony. Bude na něm s Američankou Taylor Townsendovou obhajovat loňský titul a usilovat o celkově čtvrtou trofej z Melbourne.
Tenisový turnaj mužů a žen v Adelaide (tvrdý povrch):
Muži - dvouhra - semifinále:
Macháč (8-ČR) - Paul (2-USA) 2:6, 6:3, 6:3,
Humbert (Fr.) - Davidovich (1-Šp.) 6:3, 5:7, 7:6 (7:4).
Ženy - čtyřhra - finále:
Siniaková, Čang Šuaj (2-ČR/Čína) - L. Kičenoková, Krawczyková (Ukr./USA) 6:1, 6:4.
Menšík zvládl dva zápasy během jednoho dne
Třetí nasazený Menšík je ve finále turnaje ATP podruhé a pokusí se napodobit loňský úspěch z turnaje Masters v Miami, kde porazil ve finále Srba Novaka Djokoviče. S o pět let starším Báezem, který vyřadil v semifinále Američana Marcose Girona 6:1, 6:4, se utká poprvé.
Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse, který zahájil sezonu na United Cupu smíšených týmů, navázal v pátek v Aucklandu na triumf z úvodního kola proti Srbovi Hamadu Medjedovičovi. Osmnáctý hráč světa zažívá povedenou generálku na Australian Open, kde ho v 1. kole čeká Španěl Pablo Carreňo.
V utkání s Mpetshim Perricardem, které ve čtvrtek přerušil déšť už po dvou odehraných výměnách, se sice Menšíkovi nepodařilo smazat manko 0:30 v prvním gamu a hned přišel o servis, ve čtvrté hře ale český tenista dokázal srovnat. O zisku setu rozhodl v koncovce, kdy prolomil Francouzovo podání za stavu 5:4 a využil první setbol.
Ve druhé sadě už byl Menšík na podání stoprocentní. Ujal se vedení 3:0 a duel zakončil opět úspěšnou hrou na přijmu. Při servisu Mpetshiho Perricarda si za stavu 5:2 vypracoval vedení 40:0 a zužitkoval třetí mečbol.
V následném semifinále proti Marozsánovi musel už Menšík bojovat ve třech setech. Ten první získal prostějovský rodák po dramatickém tie-breaku, v němž odvrátil pět setbolů a tři v řadě od stavu 3:6. Zkrácenou hru nakonec získal poměrem 11:9.
Ve druhém setu už mohl utkání Menšík rozhodnout. Ujal se vedení 3:1, brejk ale nepotvrdil a poté, co přišel o servis i v deváté hře, Marozsán srovnal. Rozhodující dějství už ale českému hráči vyšlo. Získal všechny tři hry při soupeřově podání a po více než dvou hodinách hry využil druhý mečbol.
Tenisový turnaj mužů v Aucklandu (tvrdý povrch):
Dvouhra - čtvrtfinále:
Menšík (3-ČR) - Mpetshi Perricard (Fr.) 6:4, 6:2,
Báez (7-Arg.) - Shelton (1-USA) 7:5, 6:3,
Marozsán (Maď.) - Spizzirri (USA) 6:4, 2:6, 6:2.
Semifinále:
Menšík - Marozsán 7:6 (11:9), 4:6, 6:1,
Báez - Giron (USA) 6:1, 6:4.