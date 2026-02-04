Rozjetou Bartůňkovou nezastavila ani rýma, v ostravském čtvrtfinále jsou dvě Češky
Úvod sezony ji zachytil ve skvělé formě. Na nedávném Australian Open přešla přes tři kvalifikační kola, aby vzápětí vyřadila domácí Dariu Kasatkinovou a devátou hráčku světa Belindu Bencicovou. Po pěti výhrách za sebou tak Nikola Bartůňková poprvé padla až ve třetím kole, nicméně v Ostravě svou fazónu potvrzuje. Na úvod srazila Rusku Annu Blinkovovou a ve středu i Francouzku Fionu Ferrovou. Spolu s Lindou Fruhvirtovou postoupily do čtvrtfinále Ostrava Open jako jediné dvě Češky.
Turnaj WTA 250 v Ostravě tentokrát nenabízí stejně nabité obsazení jako mezi lety 2020 až 2022. Však posuďte sami, minule přijely do moravskoslezské metropole třeba Anett Kontaveitová, Viktoria Azarenková, Jelena Rybakinová, Barbora Krejčíková, Petra Kvitová nebo pozdější vítězka Iga Šwiateková.
V tomto roce je nejvýše nasazenou hráčkou momentálně 54. žena světa Tatjana Mariaová, jež ovšem vypadla už v osmifinálové fázi. Tu naopak zvládly Linda Fruhvirtová s Nikolou Bartůňkovou.
Dvacetiletá Fruhvirtová smetla v boji o nejlepší osmičku výše postavenou Slovenku Rebeccu Šramkovou 6:3 a 6:1. „Sama jsem to nečekala. Důležité bylo, že jsem si to nenechala utéct v prvním setu, když jsme se tahaly o několik gamů do stavu 4:3. To bylo klíčové,“ líčila.
„Ve druhém setu mi hodně pomohlo, že jsem získala hned brejk a pak už to vlastně bylo to samé. Zase jsem si ho už jenom chtěla udržet, nic neměnit a držet se toho, co mi fungovalo,“ navázala starší ze dvou tenisových sester.
Bartuňková pokračuje ve formě
Fruhvirtová vyhrála v roce 2026 už šesté z dosavadních sedmi odehraných utkání. Přemožitelku zatím našla jen v Tereze Valentové v rámci druhého kola Australian Open. „Je to bezva začátek, ale pořád je to jenom první měsíc. Myslím, že jsem v přípravě udělala dobrou práci,“ uvedla.
Víc než solidně rozjetý rok zatím má i Nikola Bartůňková, která na úvodním grandslamu sezony postoupila ještě o kolo dál. Mezitím stihla vyřadit dvě favoritky v čele s Belindou Bencicovou ze Švýcarska.
„Byl to pro mě fakt výborný zápas. Myslím si, že i Belinda říkala, že jsem hrála fakt výborně. Ale já bych řekla, že obě jsme hrály výborně. Vzala jsem si z toho fakt velké zkušenosti, které moc hráčů nemá. Je to pro mě cenný skalp, protože v tomhle roce byla Belinda neporazitelná,“ popisovala Bartůňková.
Formu potvrzuje i v Ostravě, kde srazila Rusku Annu Blinkovovou a poté i Fionu Ferrovou z Francie. Ačkoliv ve druhém setu její soupeřka srovnala, třetí dějství už Češka zvládla pohodlně 6:1.
„Moc jsem si to užila. Jsem ráda, že jsem to zvládla. Byly tam chvíle, kdy jsem byla fakt unavená, hlavně ve druhém setu. Mám i trošku rýmu, ale vůbec se nechci vymlouvat. Jsem ráda, že jsem ve čtvrtfinále. Budu bojovat dál,“ burcovala Bartůňková.