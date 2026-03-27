Lehečka je v Miami ve finále! Francouze přehrál ve dvou setech, o titul proti hvězdě
Bravo! Tenista Jiří Lehečka postoupil poprvé do finále turnaje kategorie Masters. V semifinále v Miami dnes porazil Francouze Arthura Filse 6:2, 6:2 a zabojuje v americkém středisku o třetí a nejcennější titul na okruhu ATP. V rozhodujícím utkání vyzve světovou dvojku Itala Jannika Sinnera, nebo čtvrtého hráče žebříčku Němce Alexandera Zvereva.
Do finále čtyřhry se předtím probojovaly Kateřina Siniaková s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou. V dnešním semifinále porazily po obratu kanadsko-brazilský pár Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová 4:6, 6:4, 10:3. V boji o titul se utkají s Italkami Sarou Erraniovou a Jasmine Paoliniovou, nebo belgicko-čínskou dvojicí Elise Mertensová, Čang Šuaj.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka může v Miami navázat na loňský triumf krajana Jakuba Menšíka. O tři roky mladšího Filse porazil za hodinu a čtvrt a oplatil mu letošní porážku ze čtvrtfinále turnaje v Dauhá. S francouzským soupeřem srovnal bilanci vzájemných zápasů na 2:2.
„Je to skvělý pocit. Je to rozhodně něco, na čem jsem celý rok a celou přípravu pracoval,“ citoval Lehečku web ATP. „Věřil jsem své hře a odvedené práci. Nezáleželo na tom, kdy to přijde, ale věděl jsem, že k tomu dojde. Dnes to byl krásný příklad toho, jak chci hrát. Zvládl jsem to dobře a jsem se svým výkonem velmi spokojený,“ uvedl Lehečka.
Mladoboleslavský rodák Lehečka, který v předchozích kolech vyřadil také Španěla Martina Landaluceho či Američana Taylora Fritze, se probojoval do sedmého finále na okruhu ATP. Dosud získal dva tituly, vloni triumfoval na turnaji Brisbane a předloni v Adelaide.
Lehečka nepovolil Filsovi jediný brejkbol, soupeři naopak čtyřikrát servis vzal. Pomohlo mu také šest es či 16 vítězných míčů. Zaznamenal 14 nevynucených chyb, Fils jich měl 21.
Čtvrtfinalista loňského US Open Lehečka vstoupil do utkání brejkem a díky preciznímu servisu nedovolil soupeři se vrátit do hry. Filsovi sebral podání i v sedmém gamu a první sadu poté dotáhl do úspěšného konce.
Také ve druhém setu český tenista pokračoval v koncentrovaném výkonu. Díky brejku ve třetí hře utekl později do vedení 3:1 a Fils hodil vzteky raketou o zem. Lehečka mu už poté šanci na obrat nedal. V sedmé hře ho brejkl ještě jednou a vzápětí proměnil na servisu první mečbol.
„Samozřejmě jsem velmi šťastný, že jsem ve finále. Byl to rozhodně jeden z mých cílů. Zároveň ale vím, že je to nejen sport. Ve světě se teď dějí důležitější věci, což se snažím si připomínat. Snažím se jen dělat to, co umím nejlépe, a užívám si, že mohu být na takovémto dvorci. Snažím se žít přítomností a uvidíme, jak to půjde v neděli,“ doplnil Lehečka.
Siniaková s Townsendovou vyhrály deváté utkání po sobě a dělí je jediný úspěch od zkompletování tzv. Sunshine Double. Před dvěma týdny totiž triumfovaly na prestižním turnaji v Indian Wells.
Nasazené dvojky Siniaková s Townsendovou musely poprvé na turnaji otáčet nepříznivý vývoj. Proti turnajovým trojkám Dabrowské a Stefaniové přišly o první set kvůli ztracenému servisu v sedmé hře.
Ve druhé sadě přišly Siniaková s Townsendovou o vedení 2:0 a za stavu 2:3 doháněly manko brejku. Podařilo se jim ale vyrovnat a za stavu 5:4 proměnily brejkbol, který byl zároveň i setbolem.
V rozhodujícím super tie-breaku rozhodla česko-americká dvojice díky šesti vyhraným míčkům v řadě, díky nimž otočila vývoj ze stavu 1:2 na 7:2. Brzy nato při servisu Siniakové využily vítězky loňského Australian Open hned první mečbol.