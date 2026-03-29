Sunshine Double pro Siniakovou! S Townsendovou ovládly čtyřhru i v Miami
Tenistka Kateřina Siniaková vyhrála čtyřhru v Miami a získala poprvé v kariéře tzv. Sunshine Double. S Američankou Taylor Townsendovou porazily dnes ve finále na tvrdém povrchu italskou dvojici Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová 7:6, 6:1 a navázaly na dva týdny starý triumf z jiného prestižního turnaje v Indian Wells.
Siniaková s Townsendovou, které plnily roli nasazených dvojek, vyhrály utkání, které bylo na několik hodin přerušeno kvůli dešti, po hodině a 19 minutách hry. Turnajové jedničky Erraniovou a Paoliniovou porazily podruhé za sebou, v Indian Wells je zdolaly dvakrát 6:2. Připsaly si desáté vítězství za sebou.