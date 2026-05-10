Senzace Bartůňkové. Podruhé zdolala hvězdu, v Římě píše historii a vyletí až na 65. místo

Česká tenistka Nikola Bartůňková v akciZdroj: Profimedia.cz
Jan Jaroch
Euforický příběh píše na turnaji v Římě dvacetiletá tenistka z Prahy Nikola Bartůňková. Ta na antuce Foro Italico přemohla i světovou devatenáctku Madison Keysovou a poprvé v kariéře stojí v osmifinále obřího podniku WTA 1000. Přitom se do něj původně ani neměla podívat, jelikož prohrála v posledním kole kvalifikace.

Světová jednička Aryna Sabalenková zkrachovala už ve 3. kole. Nejlepší česká tenistka Karolína Muchová se do něj ani nepodívala. Římské Italian Open je letos plné překvapení. A mezi ta velmi příjemná patří Nikola Bartůňková.

Dvacetiletá Češka musela coby aktuálně 94. hráčka žebříčku do kvalifikace, kde v posledním kole těsně prohrála s Anastasií Potapovovou, Ruskou reprezentující Rakousko, 6:4, 4:6, 2:6. Když už se zdálo, že se do hlavní soutěže nepodívá, odhlásila se na poslední chvíli kvůli žaludeční viróze světová devítka Victoria Mboková. Bartůňková zaujala její místo v pavouku, což znamenalo, že v úvodním kole má volný los. A v tom druhém se jí coby favoritce podařilo přemoct domácí divokou kartu Tyru Caterinu Grantovou (18 let) 4:6, 6:3, 6:4.

Druhého života v Římě Bartůňková využila naplno, o zápas dál se totiž podruhé v kariéře postavila člence top 20 a podruhé dokázala vyhrát. V lednu při Australian Open přehrála ve třech setech světovou desítku Belindu Bencicovou, tentokrát si vyšlápla na další renomovaná jméno. I šampionka loňského Australian Open Madison Keysová, devatenáctka dámského pořadí, okusila pestrý tenis a bojovnou povahu pražské rodačky. Bartůňková, první lucky loser v římském osmifinále od roku 2013, triumfovala 6:3, 1:6, 6:4 a na obřím podniku se dostala mezi šestnáctku nejlepších.

To ji v žebříčku katapultuje zhruba na 65. místo, což je závratně víc, než jaké bylo její dosavadní kariérní maximum (93.). A může být i lépe, pokud v boji o čtvrtfinále zdolá dvojnásobnou římskou šampionku Ukrajinka Elinu Svitolinovou.

Tenisový turnaj v Římě (antuka):

Muži (dotace 8,235.540 eur):
Dvouhra - 3. kolo:
Ruud (23-Nor.) - Lehečka (11-ČR) 6:3, 6:4.

Ženy (dotace 7,228.080 eur):
Dvouhra - 3. kolo:
Bartůňková (ČR) - Keysová (17-USA) 6:3, 1:6, 6:4,
Svitolinová (7-Ukr.) - Baptisteová (32-USA) 6:1, 6:2.

Čtyřhra - 1. kolo:
Nosková, Valentová (ČR) - Čan Chao-čching, Stollárová (Tchaj-wan/ Maď.) 6:1, 6:1.

