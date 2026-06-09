Serena je zpět v akci! S parťačkou začaly vítězně, obě dcery v hledišti
Tenisová hvězda Serena Williamsová se po čtyřleté pauze vrátila vítězně na kurty v Queen's Clubu. Čtyřiačtyřicetiletá vítězka 23 grandslamů ve dvouhře na londýnské trávě uspěla ve čtyřhře po boku devatenáctileté Kanaďanky Victorie Mbokové. Držitelky divoké karty porazily před zaplněným hledištěm turnajové trojky Američanku Nicole Melicharovou-Martinezovou a Novozélanďanku Erin Routliffeovou 7:6, 6:2.
Původně Williamsová oslovila kvůli chystanému návratu i Kateřinu Siniakovou, světová deblová jednička ale spolupráci odmítla kvůli odlišnému programu. Nakonec Williamsová, jež má ve sbírce i 14 grandslamových titulů za čtyřhru, spojila síly s Mbokovou.
Mezi fanoušky, kteří na rozdíl od jiných deblových zápasů zaplnili Arenu Andyho Murrayho takřka do posledního místa, nechyběly obě dcery Williamsové. A někdejší královna světového tenisu ukázala, že od svého posledního zápasu na US Open 2022 ze svého umění mnoho neztratila.
Spolu s Mbokovou porazily americko-novozélandský pár za hodinu a 32 minut. Duel Williamsová uzavřela dvěma esy a přímým bodem z podání.
„Byla to zábava. Moc jsem si to s Victorií užila,“ řekla Williamsová v rozhovoru na kurtu. O generaci mladší spoluhráčku chválila. „Dokázala nás podržet a v důležitých chvílích zahrála skvělé míče. Mohla jsem se na ni spolehnout. Nikdy jsem spolu nehrály, ale šlo nám to úplně přirozeně,“ dodala.
Při svém návratu si užila premiéru v Queen's Clubu, kde nikdy během kariéry nehrála. Ženy se totiž na zdejších kurtech představily poprvé po 52 letech teprve vloni. „Nikdy jsem neměla šanci si tu zahrát, bylo to jen pro muže, ale je mimořádné hrát na tak ikonickém místě,“ řekla s tím, že od kamarádů mezi tenisty o zázemí klubu hodně slyšela.
Jejich čtvrtfinálovými soupeřkami bude kanadsko-německá dvojice Leylah Fernandezová, Laura Siegemundová.