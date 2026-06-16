Muchová s Williamsovou společný zápas nezvládly. A Wimbledon? Tam už se sestrou Venus
Karolína Muchová si v Berlíně zahrála čtyřhru s jednou z největších postav tenisové historie. Společná cesta se Serenou Williamsovou ale skončila porážkou (4:6, 4:6) s párem Erin Routliffeová, Giuliana Olmosová v osmifinále.
V Berlíně patřily k nejsledovanějším dvojicím turnaje ještě dřív, než vůbec nastoupily. Česká tenistka Karolína Muchová se spojila se Serenou Williamsovou, třiadvacetinásobnou grandslamovou šampionkou, která si před návratem na Wimbledon zkouší znovu ostré zápasové tempo.
Proti sehranému páru Routliffeová, Olmosová ale česká-americká kombinace neuspěla. Za hodinu a půl soupeřky slavily postup po výsledku 4:6, 4:6.
Pro Muchovou šlo i tak o mimořádnou zkušenost po boku hráčky, která dlouhé roky určovala směr ženského tenisu. Pro Williamsovou pak berlínská porážka znamená zádrhel v comebacku, který směřuje k blížícímu se Wimbledonu.
Tam se představí po boku své sestry Venus, obě dostaly divokou kartu.