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Výjimečná parta Strýcové a bouřící O2 arena. Proč Česko září v týmových soutěžích?

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Výjimečná parta Strýcové a bouřící O2 arena. Proč Česko září v týmových soutěžích? • Zdroj: iSport.cz
Češky podvanácté v historii ovládly BJK Cup
Češky podvanácté v historii ovládly BJK Cup
Češky ovládly BJK Cup podvanácté v historii
Češky podvanácté v historii ovládly BJK Cup
Češky podvanácté v historii ovládly BJK Cup
Češky podvanácté v historii ovládly BJK Cup
Emoce Lindy Noskové po vítězství
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iSport.cz
Tenis
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Český tenis má za sebou mimořádně úspěšné týdny. Ženský tým ovládl Billie Jean King Cup a ukázal, že jeho síla není jen na kurtu. Jakou roli sehrála kapitánka Barbora Strýcová a v čem tkví kouzlo české party? Nový díl Centrkurtu s Dušanem Lojdou, Janem Jarochem a Pavlem Balážem se vrací také k daviscupovému vítězství nad USA v O2 areně a rozebírá, s jakými vyhlídkami pojede výběr Tomáše Berdycha na finálový turnaj do Boloni.

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