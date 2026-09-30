Výjimečná parta Strýcové a bouřící O2 arena. Proč Česko září v týmových soutěžích?
Výjimečná parta Strýcové a bouřící O2 arena. Proč Česko září v týmových soutěžích? • Zdroj: iSport.cz
Český tenis má za sebou mimořádně úspěšné týdny. Ženský tým ovládl Billie Jean King Cup a ukázal, že jeho síla není jen na kurtu. Jakou roli sehrála kapitánka Barbora Strýcová a v čem tkví kouzlo české party? Nový díl Centrkurtu s Dušanem Lojdou, Janem Jarochem a Pavlem Balážem se vrací také k daviscupovému vítězství nad USA v O2 areně a rozebírá, s jakými vyhlídkami pojede výběr Tomáše Berdycha na finálový turnaj do Boloni.