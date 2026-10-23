Bouzková ovládla českou bitvu proti Bejlek, v Ning-po si zahraje semifinále
Marie Bouzková v duelu českých tenistek na turnaji v Ning-po porazila Sáru Bejlek 6:3, 6:4 a potřetí v sezoně postoupila do semifinále. O finále si zahraje s Leylah Fernandezovou z Kanady, nebo Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Osmadvacetiletá Bouzková bez větších problémů získala první set, úvod do druhé sady však vyšel lépe soupeřce. Dvacetiletá Bejlek se ujala vedení 3:0, ale dvakrát přišla o podání a Bouzková pěti gamy za sebou skóre otočila a nakonec vyhrála za hodinu a 49 minut.
V této sezoně je Bouzková v semifinále potřetí, v Nottinghamu i Bogotě došla až k titulu. Jediný dosavadní zápas s Fernandezovou vyhrála, naopak s Alexandrovovou všechna tři vzájemná utkání prohrála.