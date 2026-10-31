Lehečka ve formě! Odvrátil mečbol a v Basileji si zahraje o titul
Bravo! Tenista Jiří Lehečka si na turnaji v Basileji zahraje o titul. V semifinále odvrátil mečbol a Jana-Lennarda Struffa z Německa porazil 3:6, 7:5 a 6:4. Finálovým soupeřem čtyřiadvacetiletého Čecha bude Valentin Vacherot z Monaka.
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Lehečka může v neděli získat třetí titul v kariéře a první od loňského triumfu v Brisbane. Letos ho čeká třetí finále. V březnu v Miami nestačil na Jannika Sinnera z Itálie, začátkem října v Tokiu prohrál s Carlosem Alcarazem ze Španělska.
Měl jsem krizi, ale v tu chvíli se to změnilo
Čtyřiadvacetiletý Lehečka ztratil první set za 31 minut a ve druhé sadě dlouho tahal za kratší konec. Za stavu 4:5 při vlastním servisu dokonce čelil mečbolu, hrozbu vyřazení ale odvrátil a nastartoval se k otočce.
„Abych byl upřímný, tak si to vůbec nepamatuji. Měl jsem krizi, ale v tu chvíli se to změnilo a já potom začal hrát velmi dobře,“ řekl v televizním rozhovoru Lehečka, jenž vzápětí sebral Struffovi podání a poté vyrovnal.
V rozhodující sadě už měl Lehečka navrch a za postupem vykročil brejkem hned v první hře. Proti Vacherotovi nastoupí znovu po třech týdnech, když ho vyřadil v semifinále v Tokiu. Celkem s ním má na okruhu ATP bilanci 1:1.