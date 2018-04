Feninovy sprosté hlášky v televizi odpuštěny: Frajer, vzdal se honoráře!

2007. Po návratu z MS do 20 let, kde Martin Fenin patřil k lídrům stříbrného týmu • Jan Hrouda (Sport)

Část fanoušků tone v obavách, že kdysi supertalentovaný střelec skončí neblaze. Někteří dokonce hovoří o osudu fotbalové Ivety Bartošové. Přesto kdysi nadějný fotbalista ukázal dokonalé gesto. Možná to s ním nebude tak špatné…

„Martin Fenin se vzdal honoráře za účinkování v show Tiki-Taka. Obnos věnoval na charitativní projekt,“ sdělil Blesku šéf PR oddělení O 2 TV David Solnař.

Nejspíš to ale bylo to nejlepší, co mohl bývalý hráč Teplic, Frankfurtu, Cottbusu, Slavie, Istres či Chemnitzu udělat. Účastník besedy totiž přišel do studia v ovíněném stavu.

Místy nesrozumitelně mumlal, skákal hostům do řeči a z jeho úst zněla slova jako: „Pí*ovina,“ či „Hovada!“ Diváci jinak velmi povedeného pořadu měli na sociálních sítích jasno: „Zase má pod kůží.“