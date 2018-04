Mourinho ve Sport Magazínu: proč už nebaví on ani jeho fotbal

V Premier League dominuje Manchester City v rytmu Pepa Guardioly, jiskřivým a efektivním fotbalem baví fanoušky i Liverpool a Tottenham. Ale co Manchester United a José Mourinho? Special One se stal trenérem, jehož fotbal a řeči vycházejí z módy. Co se zvrtlo? O tom pojednává hlavní téma pátečního Sport Magazínu.