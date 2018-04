Zlatou tretru ozdobí sprinterka Schippersová a němečtí oštěpaři

Dvojnásobná mistryně světa v běhu na 200 metrů Dafne Schippersová z Nizozemska bude jednou z hvězd červnového mítinku Zlatá tretra. Do Ostravy zamíří k oštěpařskému souboji Česka proti světu i vynikající Němci - olympijský vítěz Thomas Röhler a mistr světa Johannes Vetter.

Pořadatelé na tiskové konferenci ohlásili, že se největšího domácího mítinku 12. června zúčastní rovněž mistři ve skoku do výšky. O výhru budou bojovat úřadující světový šampion Mutaz Issa Baršim z Kataru a Rus Danil Lysenko, vítěz letošního halového MS.

"Stojíme před ročníkem, v kterém už nemůžeme počítat s hlavní megastar," zmínil za pořadatele Miroslav Černošek fenomenálního sprintera Jamajčana Usaina Bolta, který v Ostravě běžel devětkrát, ale loni ukončil kariéru

. "Mítink má obrovský zvuk a nemůžeme si dovolit od tohoto renomé odejít. Pokoušíme se Bolta nahradit spoustou současných star a věříme, že dokážeme diváky zaujmout," řekl Černošek.

Schippersová se v Ostravě představí poprvé. "Dřív jsme o ženský sprint neměli z pochopitelných důvodů takový zájem, ale to se změnilo. Je o ní ve světě zájem a jsme rádi, že přijede," řekl Alfonz Juck, sportovní manažer mítinku.

"O Ostravě jsem hodně slyšela a chci to zažít a podat co nejlepší výkon," uvedla světová šampionka na 200 m z Pekingu 2015 a Londýna 2017. Mohla by atakovat jeden z nejstarších rekordů mítinku, který výkonem 22,07 drží Jarmila Kratochvílová z roku 1981.

Juck by rád udržel i vysokou kvalitu mužských sprintů, a to na 100 i 200 metrů a také na čtvrtce. "O jménech ještě jednáme. Počkáme, jak kdo poběží na Hrách Commonwealthu," řekl.

Jisté je pokračování oštěpařského souboje. Loni se Češi střetli s Němci a letos bude jejich soupeřem výběr světa. Domácí kvarteto vytvoří Jakub Vadlejch, Petr Frydrych, Vítězslav Veselý a Jaroslav Jílek a v dresu světa nastoupí Röhler a Vetter. "Uvidíme, koho dál pozveme, ale oštěp by měl být v hlavní hodině programu," doplnil Juck. "Nevadilo by mi, kdyby se útočilo na můj rekord," řekl Jan Železný, který v Ostravě hodil 94,64 m.



Již dříve organizátoři ohlásili start běžce Pavla Masláka a koulaře Tomáše Staňka. "Je skvělé, že máme domácí hvězdy schopné vyhrát," řekl Juck. Přijedou mistr světa v dálce Luvo Manyonga z JAR, čerstvý halový šampion z Birminghamu Juan Miguel Echevarría z Kuby, nebo olympijský vítěz ve vrhu koulí Ryan Crouser z USA.