Chytilova odpověď Tvrdíkovi. Šéf s ním mluvil, Trpišovský poradil vypnout telefon
V týdnu dostal drsnou čočku od Jaroslava Tvrdíka. Prý nepatří do základní sestavy a očekávání před blížící se Ligou mistrů jsou větší, než může Mojmír Chytil nabídnout. Slávistický útočník však šéfovi klubu na dálku vzkázal, že se dost možná plete. V Mladé Boleslavi odehrál nejlepší zápas v ročníku, vstřelil první branku při vítězství 3:1 a patřil mezi klíčové hráče vítězů. „Kritika někdy je, někdy není. Je na mně, abych byl co nejlepší. A dnes se mi to povedlo,“ vyprávěl do kamer Oneplay Sport. Na tiskovou konferenci nedorazil.
Běžela čtrnáctá minuta, Michal Sadílek se u rohového kopu opřel do míče a za sekundu Mojmír Chytil bláznil radostí z první sezonní trefy. „Určitě to ze mě spadlo, když jsem dal po takové době gól. V přípravě jsem jich střílel spoustu, pak přišla soutěž a přestalo to padat. Jsem za to rád,“ popisoval.
Opakování je matka moudrosti, stojí tedy za to připomenout si Tvrdíkova slova. „Pozice útočníka nás trápí, je kritická. Tomáš Chorý chybí a Mojmír Chytil zřetelně není útočníkem do základní sestavy. Má srdce, bojovnost, ale očekávání směrem k Lize mistrů jsou větší. Přivést třetího útočníka je v tuto chvíli prioritou,“ vypálil v rozhovoru pro Livesport Daily.
Nezvykle ostré věty se logicky šířily fotbalovou komunitou, rychle se dostaly i k Chytilovým uším. „Člověk to úplně nechce v týdnu řešit, spíš se soustředím na tréninkový proces a práci, abych pomohl týmu a odvděčil se výkonem. Nejdůležitější je, co se stane o víkendu na hřišti. A nám se to povedlo,“ spokojeně líčil.
Dostalo se mu obří podpory od fanoušků. S úvodním hvizdem začal sektor hostí hromově skandovat Chytilovo jméno, během zápasu se to několikrát opakovalo. I závěrečná děkovačka patřila číslu třináct. Když ke konci zápasu opustil bojiště, kompletní slávistická lavička střelci první branky upřímně blahopřála. „Mojma to ustál fantasticky. V týdnu se choval normálně, my za ním samozřejmě stojíme. Ukázal, jak je silný, vůbec to na něm nebylo znát. Branka mu strašně pomohla, byla zasloužená,“ chválil spoluhráče střelec vítězné branky Štěpán Chaloupek.
Také na tiskové konferenci s Jindřichem Trpišovským logicky došlo na největší téma sobotního večera. Slávistický kouč přiznal, že Tvrdík si s Chytilem osobně promluvil. „Hned spolu komunikovali. Člověk prostě někdy řekne věci, které by pak vzal zpátky. V osobním životě se vám stanou horší věci. Já mu poradil, ať si vypne telefon, a zapne ho až druhý den. Tak to někdy dělám taky,“ řekl.
Také on vycítil, že si musí útočníka vzít bokem a dát mu jasně najevo, že za ním stojí. „Ano, mluvil jsem s ním. Hned jsem mu řekl, že v Mladé Boleslavi bude hrát. Udělali jsme chybu v Jablonci, kdy jsme ho vyndali ze sestavy. Nebylo to tehdy dobré rozhodnutí.“
Chytil se odvděčil brankou a celkově výborným výkonem. Jednoznačně ukázal, že základní sestava Slavie mu není zapovězena. „Když má na sobě dres Slavie, vždycky dá do hry maximum a dře. To je pro mě důležité. Každý hráč má někdy období bez gólu. Mojma podal podobný výkon jako minule s Pardubicemi, ale gól prostě svítí, je vidět. Moc mu pomohl, pak udržel neskutečné míče zády v bráně, byla na něj spousta faulů. V šestadvaceti letech má přes padesát ligových gólů, umí je střílet,“ pravil Trpišovský.
Po domácím utkání s Teplicemi zkraje srpna nadhodil, že během absence Chorého vstřelí Chytil čtyři až pět gólů. Nešlo o dobrý odhad, útočník jen pálil šance. Byl stále na nule. Až v Mladé Boleslavi si užil gólovou radost. „Sám jsem ho dostal pod tlak, ale já jsem mu tím výrokem chtěl dát najevo, že za ním stojím. Někdy rychleji mluvím, než myslím,“ smál se.
Chorý bude ještě dva zápasy stát, třeba se nakonec Chytil na predikovaná čísla dostane. Pokud vydrží ve stejné kvalitě jako v Mladé Boleslavi, pak nic není nemožné.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|2
Sparta
|6
|5
|1
|0
|13:6
|16
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|5
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|6
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|7
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|4:3
|10
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu