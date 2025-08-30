Real porazil Mallorku a zůstává stoprocentní. Atlético čeká na výhru, další pád Girony
Real Madrid vyhrál i třetí zápas v nové sezoně španělské fotbalové ligy, i když s Mallorkou doma překvapivě prohrával. O vítězství 2:1 rozhodl gólem v 38. minutě Vinícius Júnior. Atlétiku Madrid se opět nepovedlo zvítězit. Na hřišti Alavésu navzdory brzkému gólu Giuliana Simeoneho remizoval třetí tým uplynulého ročníku 1:1.
Real prohrával od 18. minuty, kdy se po rohovém kopu a centru Pabla Torreho prosadil Vedat Muriqi. Domácí rozehráli v 37. minutě roh nakrátko a po kombinační akci vyrovnal Arda Güler. Hned vzápětí předvedl individuální akci Vinícius Júnior a zařídil obrat. Brazilský kanonýr skóroval stejně jako před týdnem při výhře 3:0 v Oviedu.
Atlético poslal do vedení syn trenéra madridského celku Diega Simeoneho, který v sezoně 2023/24 právě v Alavésu hostoval, v 7. minutě. Brzy nato vyrovnal z penalty Vicente. Alavés dokázal favorita obrat o body i v květnu (0:0) v závěru minulé sezony, v níž skončil patnáctý.
Nováček Oviedo si připsalo první ligovou výhru po 24 letech díky domácímu vítězství 1:0 nad San Sebastianem. Ve 40. minutě se prosadil belgický záložník Dendoncker, který zaznamenal premiérový gól týmu v soutěži. Hosté po dvou remízách utrpěli první porážku v ročníku.
Girona po odchodu obránce Ladislava Krejčího do Wolverhamptonu podlehla doma 0:2 Seville a zůstává bez bodu. Na dně tabulky má skóre 1:10 zejména vinou předchozího debaklu 0:5 ve Villarrealu.
Valencia nasázela tři góly Getafe
Getafe ve třetím kole poprvé zaváhalo. Prohrálo 0:3 ve Valencii, která si připsala první vítězství v novém ročníku La Ligy. Ve druhém pátečním zápase si Elche poradilo 2:0 s Levante.
O vítězství Valencie, která v úvodních dvou kolech získala bod, rozhodli brankami Mouctar Diakhaby, Arnaut Danjuma a Hugo Duro. Getafe s českým brankářem Jiřím Letáčkem na lavičce naopak nenavázalo na výhry 2:0 nad Celtou Vigo a 2:1 nad Sevillou.
La Liga - 3. kolo:
Elche - Levante 2:0
Branky: 46. Mir, 51. Mendoza.
Valencie - Getafe 3:0
Branky: 30. Diakhaby, 54. Danjuma, 90.+7 Duro.
Alavés - Atlético Madrid 1:1
Branky: 14. Vicente z pen. - 7. Simeone.
Oviedo - San Sebastian 1:0
Branka: 40. Dendoncker.
Girona - FC Sevilla 0:2
Branky: 30. González, 55. Romero.
Real Madrid - Mallorca 2:1
Branky: 37. Güler, 38. Vinícius Júnior - 18. Muriqi.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Real
|3
|3
|0
|0
|6:1
|9
|2
Villarreal
|2
|2
|0
|0
|7:0
|6
|3
Barcelona
|2
|2
|0
|0
|6:2
|6
|4
Bilbao
|2
|2
|0
|0
|4:2
|6
|5
Getafe
|3
|2
|0
|1
|4:4
|6
|6
Elche
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|7
Real Betis
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|8
Valencia
|3
|1
|1
|1
|4:2
|4
|9
Espanyol
|2
|1
|1
|0
|4:3
|4
|10
D. Alavés
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|11
Vallecano
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|12
Sevilla
|3
|1
|0
|2
|5:5
|3
|13
CA Osasuna
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|14
Oviedo
|3
|1
|0
|2
|1:5
|3
|15
Real Sociedad
|3
|0
|2
|1
|3:4
|2
|15
Atlético
|3
|0
|2
|1
|3:4
|2
|17
Celta Vigo
|3
|0
|2
|1
|2:4
|2
|18
Mallorca
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1
|19
Levante
|3
|0
|0
|3
|3:7
|0
|20
Girona
|3
|0
|0
|3
|1:10
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup