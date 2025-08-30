Předplatné

Real porazil Mallorku a zůstává stoprocentní. Atlético čeká na výhru, další pád Girony

Real Madrid dokázal otočit duel s Mallorkou a po třech zápasech zůstává v La Lize stoprocentní
Fotbalisté Atlética Madrid
Útočník Atlética Madrid Alexander Sorloth v utkání proti Alavésu
Luis Rioja z Valencie (vlevo) a Luis Milla z Getafe
Obránce Valencie Mouctar Diakhaby oslavuje vstřelený gól do sítě Getafe
ČTK, iSport.cz
Real Madrid vyhrál i třetí zápas v nové sezoně španělské fotbalové ligy, i když s Mallorkou doma překvapivě prohrával. O vítězství 2:1 rozhodl gólem v 38. minutě Vinícius Júnior. Atlétiku Madrid se opět nepovedlo zvítězit. Na hřišti Alavésu navzdory brzkému gólu Giuliana Simeoneho remizoval třetí tým uplynulého ročníku 1:1.

Real prohrával od 18. minuty, kdy se po rohovém kopu a centru Pabla Torreho prosadil Vedat Muriqi. Domácí rozehráli v 37. minutě roh nakrátko a po kombinační akci vyrovnal Arda Güler. Hned vzápětí předvedl individuální akci Vinícius Júnior a zařídil obrat. Brazilský kanonýr skóroval stejně jako před týdnem při výhře 3:0 v Oviedu.

Atlético poslal do vedení syn trenéra madridského celku Diega Simeoneho, který v sezoně 2023/24 právě v Alavésu hostoval, v 7. minutě. Brzy nato vyrovnal z penalty Vicente. Alavés dokázal favorita obrat o body i v květnu (0:0) v závěru minulé sezony, v níž skončil patnáctý.

Nováček Oviedo si připsalo první ligovou výhru po 24 letech díky domácímu vítězství 1:0 nad San Sebastianem. Ve 40. minutě se prosadil belgický záložník Dendoncker, který zaznamenal premiérový gól týmu v soutěži. Hosté po dvou remízách utrpěli první porážku v ročníku.

Girona po odchodu obránce Ladislava Krejčího do Wolverhamptonu podlehla doma 0:2 Seville a zůstává bez bodu. Na dně tabulky má skóre 1:10 zejména vinou předchozího debaklu 0:5 ve Villarrealu.

Valencia nasázela tři góly Getafe

Getafe ve třetím kole poprvé zaváhalo. Prohrálo 0:3 ve Valencii, která si připsala první vítězství v novém ročníku La Ligy. Ve druhém pátečním zápase si Elche poradilo 2:0 s Levante.

O vítězství Valencie, která v úvodních dvou kolech získala bod, rozhodli brankami Mouctar Diakhaby, Arnaut Danjuma a Hugo Duro. Getafe s českým brankářem Jiřím Letáčkem na lavičce naopak nenavázalo na výhry 2:0 nad Celtou Vigo a 2:1 nad Sevillou.

La Liga - 3. kolo:

Elche - Levante 2:0
Branky: 46. Mir, 51. Mendoza.

Valencie - Getafe 3:0
Branky: 30. Diakhaby, 54. Danjuma, 90.+7 Duro.

Alavés - Atlético Madrid 1:1
Branky: 14. Vicente z pen. - 7. Simeone.

Oviedo - San Sebastian 1:0
Branka: 40. Dendoncker.

Girona - FC Sevilla 0:2
Branky: 30. González, 55. Romero.

Real Madrid - Mallorca 2:1
Branky: 37. Güler, 38. Vinícius Júnior - 18. Muriqi.

#TýmZVRPSkóreB
1Real33006:19
2Villarreal22007:06
3Barcelona22006:26
4Bilbao22004:26
5Getafe32014:46
6Elche 31204:25
7Real Betis31203:25
8Valencia31114:24
9Espanyol21104:34
10D. Alavés31113:34
11Vallecano21013:23
12Sevilla31025:53
13CA Osasuna21011:13
14Oviedo31021:53
15Real Sociedad30213:42
15Atlético30213:42
17Celta Vigo30212:42
18Mallorca30122:61
19Levante30033:70
20Girona30031:100
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

