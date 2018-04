Trenér Medonos má cenu fair play. Promluvil o slavné generaci tenistek

Kdysi spolu začínali, teď byli oba hrdiny vyhlašování Cen fair play. I když Brückner jen na dálku, protože z rodinných důvodů nedorazil. „Já si každého tady v sále vážím. I kluky, kteří jenom zastavili a někomu pomohli. Karla si taky hrozně vážím. My jsme spolu studovali jedničku. Vím, co to je, dát tým dohromady. Know how není nikde psané,“ říká Medonos, který v letech 1984, 1985 a 1988 přivedl český tým v Poháru federace k vítězství.

Byla to pro vás na pódiu hodně emotivní chvíle?

„Asi bylo… Musím se zeptat, jestli to není sen. Já jsem před rokem ležel na onkologii a říkal jsem si: Co se děje? A před čtrnácti dny jsem dostal dopis od olympijského výboru a taky jsem si říkal: Co se děje? Tohle je příjemnější…“

Je ta cena o to silnější poté, s čím jste bojovat v osobním životě?

„Určitě.“

Jak se vám teď daří?

„Normálně se snažím vegetovat. Hrozně mi pomáhá, že jsem kolem sportovců, a hlavně mladých. Nejsem určitě sám, kdo se potýká s takovýmihle chorobami. Chtěl bych poděkovat doktorům, kteří se o nás starají."

Může váš příklad váš i dalších oceněných, kteří bojují se zdravotními problémy, povzbudit lidi s podobnými potížemi?

„Já si myslím, že jo. Hlavně by neměli ležet doma a dávat si nohy na stůl, ale jít mezi lidi a hlavně mezi mladé.“

Jak jste na tom s tenisem?

„Jo, hraju. Snažím se vnucovat mladým, co nám vnucovat nemuseli. Takový je život, snad si to někteří uvědomí a zase budeme mít řadu špičkových sportovců. Máme x olympijských vítězů, ale dnešní generace si myslí, že všechno dostane jednoduše. Myslím, že to je naše největší chyba.“

Vzpomínáte ještě na úspěšnou éru v Poháru federace?

„Vzpomínám na to příjemně. Nebyly všechny dny se sluníčkem. Ale protože se dokázalo, co se dokázalo, myslím, že radostnějších dnů bylo víc. S Helenou se vídám dost často, Hanku vídám velice sporadicky. Ale vždycky je to setkání, jako bychom se pár dní neviděli. Bohužel, Jana už je někde jinde, snad se jí tam daří dobře. I s dalšími holkami, Janou Pospíšilovou, Ivou Budařovou se vídáme velice často. Parta tam byla dobrá, to je základ. Myslím, že stejnou partu se podařilo vytvořit Petru Pálovi. Proto jsou úspěchy, jaké jsou a držím jim palce.“

Jak to vypadalo, když ve dnech, kdy zrovna slunce nesvítilo?

„Nechci to přirovnávat k manželství. Ale žádná ženská neví, co chce, dokud to nedosáhne. Když se toho budete řídit, tak přežijete všechno.“

Podle Heleny Sukové jste musel při jednání s hráčkami používat různé fígle, souhlasíte?

„Těžko říct. Každý to bere jinak. Já jsem jiná povaha, holky jsou jiné povahy. Pohybovaly se v jiném světě, než já. Ale kontakt byl mezi námi tak častý, že to dopadlo, jak to dopadlo. Hrozně rád na to vzpomínám.

Na vaši éru navázala současná generace českých hráček pěti tituly ve Fed Cupu z posledních sedmi let, dosáhne některá z nich znovu na grandslam?

„Já si myslím, že jo. Je to vyrovnané. Vždycky se tam objeví hráčky, od kterých čekáte, že další rok grandslam vyhrají. Je to tvrdá práce. Spíš bych očekával odpověď od těch, kteří jsou s nimi každý den. Šance tady je. Já nechci být chytrá horákyně, abych řekl: Udělej tohle a ona ti ten grandslam vyhraje.“

Přesto, co podle vás chybí ke grandslamu třeba Karolíně Plíškové?

„Když budete mít dobrý los, dobrou formu, tak je to procházka růžovým háječkem. Je to otevřené. V tenisu je to takové, že dokud tomu druhému nepodáte ruku, není konec. O to je tenis krásnější, nevíte, jak dlouho budete muset vydržet. Netroufal bych si říkat: Zlepšit bekhend, forhend, pohyb. Myslím, že kluci, kteří se kolem hráček pohybují, ví dost, aby je dotáhli na nějakou úroveň. A pak je to o těch hráčkách.“