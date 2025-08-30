Předplatné

Dlouhá česká bitva na US Open! Muchová zdolala Noskovou a je v osmifinále

Karolína Muchová na US Open porazila Venus Williamsovou
Karolína Muchová na US Open porazila Venus WilliamsovouZdroj: ČTK / AP / Adam Hunger
Karolína Muchová na US Open
Česká tenistka Linda Nosková v akci před zraky fanoušků v Praze
ČTK, iSport.cz
US Open
Tenistka Karolína Muchová porazila v českém derby krajanku Lindu Noskovou 6:7, 6:4, 6:2 a je pátou českou osmifinalistkou na letošním US Open.

PŘIPRAVUJEME PODROBNOSTI.

