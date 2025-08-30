Dlouhá česká bitva na US Open! Muchová zdolala Noskovou a je v osmifinále
Tenistka Karolína Muchová porazila v českém derby krajanku Lindu Noskovou 6:7, 6:4, 6:2 a je pátou českou osmifinalistkou na letošním US Open.
PŘIPRAVUJEME PODROBNOSTI.
